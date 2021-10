О смерти двукратного обладателя Оскара и одной награды Грэмми известил его сын Адам на инстаграм-странице.

"Мой дорогой отец мирно умер сегодня утром... Пожалуйста, поднимите за него бокал", – написал мужчина и опубликовал несколько личных фотографий отца. Также он процитировал один из самых известных хитов своего отца "Feeling Good": "Sleep in peace when the day is done... And I'm feeling good" ("Спи спокойно, когда закончился день... И я чувствую себя хорошо").



Умер Лесли Брикасс / Фото из инстаграма Адама Брикасса



Адам Брикасс с отцом Лесли / Фото из инстаграма Адама Брикасса

Творчество Брикасса

Отметим, что песню "Feeling Good" в разные годы исполняли разные звезды: Энтони Ньюли, Нина Симоне, Джордж Майкл, Майкл Бубле, Muse и другие.

Кроме знаменитого хита 1964 года Feeling Good, мужчина написал множество саундтреков к кинохитам:

"Somewhere in My Memory" из фильма "Один дома" (совместно с Джоном Уильямсом);

"Christmas at Hogwarts" к фильму "Гарри Поттер и философский камень" (совместно с Джоном Уильямсом);

"When You're Alone" из фильма "Капитан Крюк";

"Candy Man" к ленте "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" и десяткам других.

