Популярный российский актер Леонид Куравлев умер 30 января. Он долгое время боролся с болезнью. На время смерти знаменитости было 85 лет.

Советский и российский актер неделю после пневмонии находился в московском хосписе имени Миллионщиковой. Врачи помогли Леониду преодолеть воспаление легких, однако диагностировали у него серьезное поражение мозга.

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Болезнь Леонида Куравлева

Из-за пневмонии актер несколько недель провел в реанимации. Его экстренно прооперировали. Пневмонию удалось преодолеть, однако во время обследования неврологи обнаружили у Куравлева деменцию смешанного типа и цереброваскулярную болезнь. Во время этого заболевания прогрессирует поражение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно отмирают из-за недостатка кислорода.

Врачи сообщили, что Леонид является неизлечимо больным, поэтому приняли решение перевести его в хоспис. Там актеру оказывали помощь, которая должна была улучшить качество жизни, облегчить боль и снять симптомы заболевания.

Пока дата и место прощания с артистом неизвестны.

Жизнь и творчество Леонида Куравлева

Родился в Москве в 1936 году.

В школе учился плохо, особенно тяжело давались точные науки.

Позже Леонид признавался, что это и повлияло на выбор его профессии.

Первая попытка поступления во Всероссийский государственный институт кинематографии была неудачной. Только в 1955 году Куравлев успешно сдал экзамены и стал студентом актерского отделения.

Еще в студенческие годы Леонид начал сниматься в кино. Его дебют состоялся в фильме "Сегодня увольнения не будет", где сыграл солдата-сапера Морозова.

Куравлев сыграл в десятках сериалов и фильмов, среди которых самые известные: "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Самая обаятельная и привлекательная" и "Золотой теленок".



Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" / Фото из открытых источников

Гражданская позиция

В марте 2014 года Леонид Куравлев подписал письмо в поддержку президента страны-агрессора – Владимира Путина. Актер поддержал российскую военную интервенцию в Украину.