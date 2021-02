Американский джазовый исполнитель Чик Кориа умер 9 февраля, впрочем, об этом стало известно лишь через пару дней. На момент смерти мужчине было 79 лет, он боролся с редкой формой рака.

Джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер в своем доме в городе Тампа, штат Флорида, в кругу своей семьи – жены, двух детей и двух внуков.

Умер Чик Кориа

"С величайшим сожалением мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован только недавно... в течение всей своей жизни и карьеры Чик наслаждался свободой и удовольствием создавать что-то новое и играть в игры, как это делают артисты. Он был любимым мужем, отцом и дедушкой, а также для многих был отличным наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетием, проведенным на гастролях по миру, он коснулся и вдохновил жизни миллионов", – говорится в заявлении родственников музыканта на его странице в фейсбук.

В частности, перед смертью музыкант написал записку, в которой поблагодарил всех за вдохновение и поддержку на протяжении его карьеры.

Я хочу поблагодарить всех тех, кто на моем пути помогал поддерживать яркий музыкальный костер. Я надеюсь, что те, кто хочет играть, писать, играть или что-то еще, сделают это. Если не для себя, то для всех нас. И дело не только в том, что миру нужно больше артистов, это еще и очень весело. И моим замечательным друзьям-музыкантам, которые были для меня как семья, пока я знал вас: для меня было благословением и честью учиться у всех вас и играть с вами,

– говорится в сообщении.

Что известно о Чике Кории?

Американский пианист и композитор считается одним из пионеров направления фьюжн, но его влияние также ощутимо в направлениях пост-боп, латинский джаз, фри-джаз и авангард-джаз. За всю свою карьеру (которую он начал в 1962-1963 годах) он выпустил более 80 альбомов и был удостоен 23 премий Грэмми, а номинировался на нее более 60 раз!

Сначала Чик играл на фортепиано в группах, исполнявших латиноамериканскую эстрадную музыку. В частности, он играл в коллективе Майлза Дэвиса, с которым записал альбомы In a Silent Way и Bitches Brew. Где-то в 1970-х к нему пришло настоящее признание и расцвет его творчества. Он основал собственный коллектив Return To Forever, с которым получил мировую известность. Впоследствии он сотрудничал с множеством известных музыкантов и джазменов: Гербе Генкоком, Китом Джарреттом, Стэн Гетцом, Джоном Маклафлином и другими.



Чик Кориа с напарниками / Фото из Фейсбука Чика Кории

Свою последнюю запись Чик Кориа записал в сентябре 2020 года под названием Plays. Мужчина также был сторонником и членом Церкви Саентологии. В 1972 году он во второй раз женился на вокалистке и пианистке Гейл Моран; в первом браке с другой женщиной у него родилось двое детей – сын Тадеус и дочь Лиана.

