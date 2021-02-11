В Кировоградской области произошло ДТП: на машину украинского музыканта Артема Язловецкого наехал джип. Музыкант скончался на месте, его жена и дети попали в больницу.

Ночью во вторник, 9 февраля, на Кировоградщине произошло ДТП. Вследствии умер украинский музыкант Артем Язловецкий. Ему было 29 лет.

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В ДТП погиб Артем Язловецкий

Авария произошла на трассе Кропивницкий – Кривой Рог. Музыкант ехал на машине с женой и 2 детьми. На встречную полосу на большой скорости вылетел джип BMW на еврономерах, что хотел обогнать "Ниву". Но водитель не справился с управлением, поэтому врезался в "Славуту" Язловецкого и снес легковушку.

По словам учителя музыки Артема Александра Котова, мужчина весь удар принял на себя. Музыкант скончался на месте. Его тело пришлось вырезать из поврежденного автомобиля. Жена сидела на переднем сиденье, ремень безопасности практически врезался в тело. Она попала в реанимацию, 2 мальчика-близнеца также получили повреждения и находятся в больнице.

Ремень оставил сильный след на ее теле. У нее повреждены внутренние органы, произошло внутреннее кровоизлияние. Врачи 9 февраля проводили операцию в 12:00 ночи. Сейчас ей ищем доноров, так как она потеряла до 4 литров крови. У Насти редкая группа – 1-я отрицательная,

– рассказал Александр Котов.

Котов также поделился, что водитель джипа и те, кто были с ним, не подошли, чтобы извиниться перед родственниками Артема, которые прибыли после аварии. Когда же им сказали об этом, то мужчины ответили, что ни в чем не виноваты.



Тело музиканта вырезали из авто / Фото ГСЧС Кировоградской области

Когда будут хоронить Артема Язловецкого

Сейчас за жизнь жены музыканта борются врачи. В четверг, 10 февраля, должны были похоронить Артема Язловецкого. Потерю парня тяжело переживают в Долинской музыкальной школе. Там он сначала учился, а затем преподавал. Пока уроки перенесли.

"Артем учился в нашей школе, здесь преподает и его мама Лариса Кашталян, она пианистка. Артем был единственным сыном в семье. Умный, перспективный и талантливый парень, он с детства в нашей школе, мы все его хорошо знаем. Мы собирали деньги для спасения Насте, жены Артема. Все они сейчас пошли на первую операцию. Но нужна еще одна, у нее много переломов", – поделилась директор школы Мария Белова.

Что известно об Артеме Язловецком

Парень учился в музыкальной школе, его мама сначала хотела, чтобы сын стал пианистом. Но ему не удавалось, поэтому Александр Котов предложил ей, чтобы Артем учился у него на трубача. После школы он поступил в музыкальное училище, затем в консерваторию. Его учитель отмечает, что Язловецкий был очень талантливым.

С будущей женой Анастасией Артем познакомился несколько лет назад. Он работал в Китае в духовом оркестре около года и переписывался с девушкой, а по возвращении на родину, женился. У супругов родилось 3 детей: дочь Злата и ребята-близнецы Илья и Кирилл. Их перевели из реанимации в обычную палату.



Артем Язловецкий с женой / Фото с его фейсбука