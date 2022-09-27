В возрасте 68 лет умер российский певец Борис Моисеев. Причина его смерти пока неизвестна.

О смерти Бориса Моисеева сообщил его арт-директор Сергей Горох, передает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Он умер 27 сентября 2022 года в 14:00 по московскому времени.

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Умер Борис Моисеев

Пока причина смерти певца неизвестна. В 2010 году Борис Моисеев перенес первый инсульт, а через пять лет, в 2015-м, – второй. После этого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, ему было тяжело говорить и формулировать мысли.

Последние годы за артистом ухаживал арт-директор Сергей Горох, который и объявил о его смерти. Все потому, что после инсультов от Моисеева якобы отвернулись друзья, он сидел один в четырех стенах, не общался с журналистами и жил на пенсию 50 тысяч рублей.

В последний раз Борис Моисеев появлялся на публике 25 мая 2021 года. Это был юбилей дочери его подруги Аллы Пугачевой – Кристины Орбакайте. Известно, что именно ей он завещал часть своего наследства.

Борис Моисеев с Кристиной Орбакайте на ее юбилее / Фото с инстаграма певца

Борис Моисеев был поклонником путина

Певец, наиболее известный хитом "Голубая луна", с 2003 года был членом партии "единая россия", поэтому активно поддерживал диктатуру владимира путина. Он считал, что россия может обойтись без демократии, его устраивала однопартийная система.

Лично я считаю владимира владимировича человеком номер один в мире. Он велик. Если вы спросите, кто для меня Бог, то я скажу – он,

– щебетал Борис Моисеев в 2008 году после того, как путин вручил ему звание заслуженного артиста россии.

После 2014 года певец неоднократно посещал оккупированный Крым. "В Крым мы всегда ездим с удовольствием. У нас там друзья, хорошие связи", – отмечал его арт-директор в августе 2014-го. Более того, он даже планировал открыть в Ялте свою балетную школу. Правда, неизвестно, как Борис Моисеев относился к войне в Украине и поддерживал ли путина после 24 февраля. Последние месяцы жизни он не давал никаких комментариев и не общался с прессой.