Умер Алексей Колесник – заслуженный артист Украины

1 ноября 2021 , 09:36
Читати новину українською

Источник:

"Белта"

Советский и украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины Алексей Колесник, умер в Киеве 30 октября. Причина его смерти неизвестна.

На время смерти Колеснику был 71 год. Он известен ролями в кинофильмах "Как закалялась сталь", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Тот, кто прошел сквозь огонь" и других.

Читайте также Умер львовский художник-акварелист Мирослав Откович

Пока родные и друзья не сообщают, что стало причиной смерти актера.

Что известно об Алексее Колеснике

  • Родился 20 марта 1950 года в городе Карловка (Полтавская область).
  • В 1973 году дебютировал в кино.
  • В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.
  • В том же году начал работу в украинских театрах.
  • В 1978 году начал карьеру на киностудии Довженко.
  • Спустя 4 года стал штатным актером студии.
  • Являлся членом Национального союза кинематографистов Украины.

Самые известные фильмы

  • "Как закалялась сталь";
  • "Алтунин принимает решение";
  • "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго";
  • "Холодное лето пятьдесят третьего";
  • "Война на западном направлении";
  • "День проигравших";
  • "Тот, кто прошел сквозь огонь".

Данные собраны на основе Википедии

 

Автор: Христина Кобак