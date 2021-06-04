Умер актер и Народный артист Украины Николай Завгородний

Одесский актер Николай Завгородний скончался 3 июня. Артисту было 68 лет. Николай Завгородний был любимцем зрителей и выступал в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного в качестве солиста-вокалиста.

Новость об уходе в вечность Николая Завгороднего сообщили на сайте Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного. Коллеги актера сообщили, что причиной смерти Завгороднего стали последствия коронавируса, которые очень подорвали его здоровье.

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"Более 2 месяцев он мужественно боролся с болезнью, последствиями ковида. Мы так все надеялись на его выздоровление, мы вместе так этого желали. Поверить и принять это невозможно. Николай Завгородний был с нами более 40 лет. Такой колоритный, талантливый актер, который обладал чувством юмора, умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу, приготовить вкусное блюдо для большой компании. Много лет Николай Завгородний защищал интересы коллектива театра как председатель профсоюзного комитета", – написали представители театра.



Умер Николай Завгородний

Также руководство сообщило, что прощание с актером состоится 5 июня в 11:00 у главного входа в театр.

Что известно о Николае Завгороднем

Николай Завгородний родился 12 февраля 1953 года в селе Великое Краснодарского края. В 1980 году будущий артист окончил Государственный институт театрального искусства в Москве. Уже в этом же году сам Михаил Водяной приглашает Завгороднего стать солистом-вокалистом Одесского театра музыкальной комедии, на что он соглашается.

Николай Завгородний провел более сорока лет на сцене этого театра, где сыграл в таких известных мюзиклах как "Игра! Идет игра!"("Свадьба Кречинского"), "Целуй меня, Кэт!", "Первая любовь Дон Жуана", "Летучая мышь".