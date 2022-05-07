Умер актер Майк Хагерти, сыгравший в сериалах "Друзья" и "Кто-то где-то"

В четверг, 5 мая, скончался американский актер Майк Хагерти. Он ушел из жизни в Лос-Анджелесе. К своему 68-летию звезда не дожил всего 5 дней.

О смерти Майка Хагерти сообщила актриса Бриджит Эверетт, с которой он играл в комедийном сериале "Кто-то где-то" (Somebody Somewhere). Она публично выразила свои соболезнования семье коллеги.

Читайте также Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Умер Майк Хагерти из "Друзей"

С большой грустью семья Майка Хагерти сообщила о его смерти. Любимый характерный актер, его любовь к родному городу Чикаго и семье были краеугольными камнями его жизни,

– пишет Бриджит Эверетт.

"Я полюбила Майка сразу, как встретила его. Он был таким особенным. Теплым, веселым. Мы опустошены тем, что он ушел. Майка обожали актеры и съемочная группа "Кто-то где-то". Наши мысли с его женой и семьей", – добавила актриса в следующем сообщении.

Майк Хагерти из Бриджит Эверетт: фото

Для просмотра всех фото листайте вправо

Майк Хагерти известен не только ролью Эда Миллера в сериале 2022 года "Кто-то где-то". Он сыграл управляющего домом мистера Тригера в ситкоме "Друзья".

Семья "Друзей" оплакивает потерю Майка Хагерти, нашего любимого мистера Тригера. Наши мысли с его семьей, друзьями, коллегами и поклонниками. Вот вам последний танец,

– говорится в сообщении.

Танец Майка Хагерти с Мэттом Лебланом в "Друзьях": видео

Фильмография Майка Хагерти: