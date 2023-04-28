Под завалами люди, – Елена Зеленская прокомментировала жуткий ночной обстрел Умани
Источник:Елена Зеленская
Ночью 28 апреля россияне в очередной раз цинично обстреляли Украину. В то время, когда люди спали в своих домах, оккупанты запустили по мирным городам ракеты. Были попадания в жилые дома, в частности, в Умани. Первая леди эмоционально отреагировала на циничные обстрелы, которые вновь забрали жизни невинных людей.
Елена Зеленская опубликовала ужасающие кадры с места трагедии в своих соцсетях. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми находятся люди. По состоянию на 10:00 известно о семи погибших, среди которых маленький ребенок.
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Елена Зеленская о попадании в Умань
"Умань… Прицельным ракетным обстрелом россияне уничтожили часть многоэтажки. Под завалами люди. Это настолько страшно, что кажется параллельной реальностью. Ведь не могут люди так поступать с людьми. А россияне – могут. Мои соболезнования родным погибших… Возмездие непременно наступит", – написала первая леди в твиттере, добавив фотографии с места трагедии.
Елена Зеленская о ночных обстрелах / Скриншот твиттера первой леди
Этой ночью от ракетных ударов пострадали и другие украинские города. Есть попадания ракеты в жилой дом, погибли 2-летняя девочка и ее мама.
Вечная память… Эта боль с нами навсегда,
– написала Зеленская.
Елена Зеленская о ночных обстрелах / Скриншот твиттера первой леди
Россияне снова обстреляли Украину: самое главное
- Ночью 28 апреля россияне в очередной раз массово атаковали Украину – запустили 23 крылатых ракеты.
- Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожена 21 крылатая ракета Х-101/Х-555.
- Также наши защитники уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня.
- В Днепре в результате обстрела погиб ребенок. Спасатели продолжают разбирать завалы в Умани.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит ответ на ракетный террор.