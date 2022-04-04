"Украли наши жизни": Монатик посвятил песню русским "молчунам"
Источник:инстаграмм Монатика
Мультиартист Монатик выпустил новый русскоязычный трек, который посвятил всем молчащим о войне в Украине. Он также обратил внимание на то, что инстаграм блокирует сообщения о войне.
Уже больше месяца российские оккупанты убивают украинцев. Они пытаются уничтожить наш народ, однако погибают сами, потому что украинцы никогда не сдадутся и не станут на колени перед врагом. Даже во время войны культура Украины продолжает развиваться.
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Монатик выпустил песню "Молчание – синоним лжи"
Исполнитель спел новый трек на благотворительном концерте "Добрый вечер, мы из Украины". Монатик написал его специально для россиян, которые до сих пор молчат о войне в Украине. Чтобы достучаться, артист выпустил песню на русском языке.
Боты в инстаграмме массово блокируют наши сообщения о войне и ее страшных последствиях. Эту песню отмечают как "сцены насилия и неприемлемый для восприятия контент". Они всеми силами хотят, чтобы мы умолкли, но продолжаем кричать. А это… Молчунам. Все будет Украина!
– написал Монатик под видео.
Монатик – "Молчание – синоним лжи": смотрите видео онлайн
Текст песни "Молчание – синоним лжи":
Украли наши жизни,
Накрыли города
Погрязла во лжи
Твоя свобода
Их рупоры кричат,
Пока мои облака в дыму.
Их идолы молчат –
Нельзя мешать ему.
Пока он в нашей крови тонет
Быть может в ней захлебнётся вскоре…
От этого не убежать
Да как нам это выдержать?
Оооо, дайте силы
Просим и просили
В огне наши небеса
Свободные
Что там за люди?
Кто их осудит?
За закрытые глаза,
Когда вокруг горят дома.
И ты молчишь, а я кричу
Это тоже дело твоих чувств. Да, ну
И если всем не нужна война,
То почему она
пришла в мою страну?
Странно…
И вместе с ней
Нездоровые врачи
Пришли здорового лечить
И как теперь нам с этим жить?
Нет! Как нам выжить?
Раз и я чувствую твой страх
Два, едва слышу ты кричишь
Но уже никто не слышит
Быть может нас услышат
Оооо, дайте силы
Просим и просили
В огне наши небеса
Свободные
Что там за люди?
Кто их осудит?
За закрытые глаза,
Когда вокруг горят дома
И ты молчишь, а я – кричу
это тоже дело твоих чувств!
да ну!
И если всем не нужна война,
То почему она
пришла в мою страну?
Я так не хочу, но
Если во мне умрет любовь,
Если во мне умрут мечты,
Если дети не найдут свой дом…
Когда молчание синоним лжи
И ты же видишь все…
Скажи
Как ты молча будешь жить потом?
Во мне – не убить любовь
Во мне – не убить мечты
Вам не увидеть наших слез потом
Вам не убить мою любовь,
Вам не убить мои мечты
И наши дети обретут свой дом!
И не надо нас спасать.
Что за вздор?
Включи голову –
Выключи телевизор.