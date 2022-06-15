С украинским флагом: Иракли Макацария очаровал новыми фото с невестой

Грузин Иракли Макацария, искавший любовь на реалити-шоу "Холостяк", обручился. Совсем скоро он женится на Лизе Чичуа, которая также родом из Грузии. Влюбленные порадовали поклонников новыми совместными фото.

Даже в романтических фото влюбленные нашли способ поддержать Украину. Пара с первых дней войны помогает нашей стране и продолжает делать это в дальнейшем.

Интересно Сделаем в этом году, – Иракли Макацария рассекретил, какой будет его свадьба с 20-летней любимой

Иракли Макацария сфотографировался с любимой

Похоже, что влюбленные позировали за кулисами какого-нибудь мероприятия, ведь были празднично одеты:

Лиза предстала перед камерой в красном мини-платье с обнаженными плечами и лаконичным декольте, из обуви выбрала черные туфли-лодочки на каблуке, волосы собрала в пучок сверху, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах.

Иракли обнимал любимую, позируя в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке.

"Моя лучшая половина", – написали влюбленные в общей публикации в инстаграмме. Примечательно, что на одной из фотографий виден украинский флаг, являющийся знаком в поддержку Украины.



Иракли Макацария с невестой / Фото из инстаграмма мужчины



Иракли Макацария с невестой / Фото из инстаграмма мужчины

Мировые звезды поддерживают Украину: последние новости