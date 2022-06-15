С украинским флагом: Иракли Макацария очаровал новыми фото с невестой
Источник:инстаграмм Иракли Макацария
Грузин Иракли Макацария, искавший любовь на реалити-шоу "Холостяк", обручился. Совсем скоро он женится на Лизе Чичуа, которая также родом из Грузии. Влюбленные порадовали поклонников новыми совместными фото.
Даже в романтических фото влюбленные нашли способ поддержать Украину. Пара с первых дней войны помогает нашей стране и продолжает делать это в дальнейшем.
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Иракли Макацария сфотографировался с любимой
Похоже, что влюбленные позировали за кулисами какого-нибудь мероприятия, ведь были празднично одеты:
- Лиза предстала перед камерой в красном мини-платье с обнаженными плечами и лаконичным декольте, из обуви выбрала черные туфли-лодочки на каблуке, волосы собрала в пучок сверху, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах.
- Иракли обнимал любимую, позируя в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке.
"Моя лучшая половина", – написали влюбленные в общей публикации в инстаграмме. Примечательно, что на одной из фотографий виден украинский флаг, являющийся знаком в поддержку Украины.
Иракли Макацария с невестой / Фото из инстаграмма мужчины
Иракли Макацария с невестой / Фото из инстаграмма мужчины
Мировые звезды поддерживают Украину: последние новости
- Арнольд Шварценеггер наехал на Европу, которая не соскочила с российской нефти. Киноактер подметил, что за первые два месяца войны Россия запустила по Украине ракет почти на 8 миллиардов евро. Однако это ничто по сравнению с миллиардами, которые страна-агрессорка заработала на экспорте топлива. Он обвинил Европу в финансировании войны против Украины.
- Голливудская актриса Марина Мазепа родом из Украины. В интервью 24 каналу она призналась, что гордится быть украинкой.
- Американская актриса Алиса Милано, известная по роли Фиби Галливел в сериале "Все женщины – ведьмы", надела сине-желтую футболку. 100% дохода от продажи таких футболок они передают благотворительной организации Legacy Of War Foundation ("Наследие войны"). Таким образом, она показала, что каждый американец может поддержать Украину.
- Грузинская певица Нино Катамадзе приехала в Украину с благотворительными концертами. 16 и 17 июня она будет выступать во Львове.