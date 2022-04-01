Украинский шоу-биз вслед за Хлывнюком спел "Ой, у лузі червона калина": видео до мурашек

На четвертый день войны лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с оружием в руках спел "Ой, у лузі червона калина". С тех пор она стала народным гимном, поэтому к ее исполнению присоединился весь украинский шоу-биз.

Пока Андрей Хлывнюк возвращается в форму после минометных обстрелов, коллеги по сцене продолжают его дело. Они из разных уголков Украины и мира перепели гимн Украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина", которому фронтмен "Бумбокса" дал новую жизнь.

Читайте также "Мечты сбываются": раненый Андрей Хлывнюк пообщался со звездой Pink Floyd

Среди звезд – Наталья Могилевская, Настя Каменских, Джамала, Иван Дорн, Оля Полякова, даже одевшая вышиванку, Надя Дорофеева, Павел Зибров, ХАС, Дмитрий Каднай. К ним присоединились и не поющие на большой сцене – ведущая Леся Никитюк, юморист Юрий Ткач и звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов.

Ролик заканчивается отрывком вирусного видео с маленьким Лео и словами Тины Кароль: "Доброго вечора, ми з України".

Музыкальная оборона в действии! Слава Украине! Слава нашим героям! Слава ВСУ,

– подписала Наталья Могилевская.

Звезды поют "Ой, у лузі червона калина": видео

Реакция сети на "Ой, у лузі червона калина" в исполнении звезд

"Круто, сильно, певучая нация, лучшая во всем мире";

"Любимые наши, спасибо вам, поднимаете дух";

"Слушаю со слезами на глазах";

"Класс, мурашки";

"Бальзам на душу";

"Шедевр, браво";

"Вау, как круто".