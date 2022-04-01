Украинский шоу-биз вслед за Хлывнюком спел "Ой, у лузі червона калина": видео до мурашек

1 апреля 2022 , 18:44
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Источник:

инстаграм Натальи Могилевской

На четвертый день войны лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с оружием в руках спел "Ой, у лузі червона калина". С тех пор она стала народным гимном, поэтому к ее исполнению присоединился весь украинский шоу-биз.

Пока Андрей Хлывнюк возвращается в форму после минометных обстрелов, коллеги по сцене продолжают его дело. Они из разных уголков Украины и мира перепели гимн Украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина", которому фронтмен "Бумбокса" дал новую жизнь. 

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Среди звезд – Наталья Могилевская, Настя Каменских, Джамала, Иван Дорн, Оля Полякова, даже одевшая вышиванку, Надя Дорофеева, Павел Зибров, ХАС, Дмитрий Каднай. К ним присоединились и не поющие на большой сцене – ведущая Леся Никитюк, юморист Юрий Ткач и звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов. 

Ролик заканчивается отрывком вирусного видео с маленьким Лео и словами Тины Кароль: "Доброго вечора, ми з України". 

Музыкальная оборона в действии! Слава Украине! Слава нашим героям! Слава ВСУ,
– подписала Наталья Могилевская.

Звезды поют "Ой, у лузі червона калина": видео 

Реакция сети на "Ой, у лузі червона калина" в исполнении звезд 

  • "Круто, сильно, певучая нация, лучшая во всем мире";
  • "Любимые наши, спасибо вам, поднимаете дух";
  • "Слушаю со слезами на глазах";
  • "Класс, мурашки";
  • "Бальзам на душу";
  • "Шедевр, браво"; 
  • "Вау, как круто".

Как "Ой, у лузі червона калина" стала вирусной 

  • Музыкант из Южной Африки заремиксил хит с Андреем Хлывнюком, поэтому украинская народная песня по-новому зазвучала на весь мир, ее услышали не менее 967 тысяч фолловеров The Kiffness. 
  • Наш друг-грузин Ладо Кучухидзе перепел  "Ой, у лузі червона калина" на местном телевидении. 
  • Под нее выступали украинские фигуристы на чемпионате мира. После номера Александра Назарова и Сергей Никитин не удержали слез. 
Автор: Марина Джура