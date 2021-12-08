В украинских платках: Ольга Сумская очаровала ярким фото с мамой
Источник:инстаграм Ольги Сумской
Известная украинская актриса Ольга Сумская очаровала сеть новым фото. В День украинского платка она показала яркую фотографию с мамой.
Народная артистка Украины Ольга Сумская опубликовала на личной странице в Инстаграме новые фотографии. Кадры моментально покорили сеть.
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Фото Ольги Сумской с мамой
Актриса поделилась не общим фото, а коллажем, который составила из личной фотографии и кадра своей мамы Анны Ивановки. И мама, и звездная дочь позируют в колоритных украинских платках. Так звезда вспомнила о Дне украинского платка, который празднуется 7 декабря, и поздравила поклонников.
Ольга Сумская позировала перед камерой в красной вышиванке и жилетке. Анна вместо этого надела черное одеяние, которое удачно дополняло красное многослойное ожерелье.
Мама и доця! С Днем украинского платка,
– написала Ольга Сумская.
Ольга Сумская с мамой / Фото из инстаграма актрисы
Также Ольга Сумская показала другое собственное фото. Светлый украинский платок она накинула на плечи.
Ольга Сумская / Фото из инстаграма актрисы
Реакция сети
Поклонники остались в восторге от эффектного фото актрисы с мамой. Они засыпают звезд комплиментами в комментариях:
- "Украинские красавицы";
- "Украинские красавицы невероятные";
- "Люблю вас, девушки, всем сердцем";
- "Красавицы";
- "Две очаровательные женщины";
- "Оля, вас тоже поздравляю";
- "Очень красиво в платках";
- "Вы, и ваша мама неповторимы! Лучшие!".