"Нас путают с оккупантами": самые яркие цитаты звезд о важности украинского языка

До 24 февраля 2022 года в Украине недооценивали значение языка. Но с началом полномасштабного вторжения украинский начал все чаще раздаваться в домах, общественных заведениях, в наушниках и по телевизору. В конце концов, большинство людей осознали значимость языкового вопроса.

Ко Дню украинской письменности, который отмечают 27 октября, 24 Канал собрал цитаты украинских звезд о важности украинского языка. Высказывания Тараса Тополи, Кати Осадчей, Светланы Тарабаровой и других знаменитостей читайте дальше.

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Юрий Горбунов

Два друга телеведущего воюют на передовой и он вспомнил, как военные ему рассказали, что язык, помогает сохранить жизнь: "Ночью, когда стоишь в лесу с автоматом и кто-то идет, то только язык может спасти. Потому что ночью не видно, какого цвета лента на руке. А вот если разговаривают на украинском – это свои".



Юрий Горбунов / Фото из инстаграмма продюсера

Тарас Тополя

Когда военные знают, что их рации прослушивают, то пользуются только украинским, потому что в таком случае оккупанты просто не будут понимать, о чем говорят наши. Язык на передовой дает дополнительную защиту. Поэтому там она важна, как где-либо,

– подчеркнул исполнитель.



Группа "Антитела" / Фото из инстаграмма музыкантов

Катя Осадчая

Телеведущая рассказывала, что только с началом полномасштабного вторжения люди начали осознавать важность языка, поэтому следует его лелеять и популяризировать не только на территории Украины, но и за ее пределами.

"Я призываю разговаривать на украинском везде и особенно там, где нас могут путать с оккупантами",

– добавила знаменитость.



Катя Осадчая / Фото из инстаграмма телеведущей

Оля Полякова

Очень многие в Украине недооценивали важность языка. Но когда у нас захотели забрать нашу землю, отменить нашу национальность, забрать наш язык, мы как никогда захотели стать украинцами. Я не исключение. Я не использую больше русский. Более того, я могу заявить совершенно точно, что больше никогда в жизни не буду петь на русском,

– поделилась певица.



Оля Полякова / Фото из инстаграмма певицы

Тарас Цымбалюк

Актер осуждает людей, которые высмеивают тех, кто пытается изучать украинский и ошибается. По его мнению, сейчас ценны любые попытки.

"Низкий поклон тем, кто ошибается, но пытается! Вы – будущее той желанной трансформации", – подчеркнул артист.



Тарас Цымбалюк / Фото с инстаграмма актера

Светлана Тарабарова

Исполнительница убеждена, что язык важен и его дети уже говорят на украинском. Она отметила, что хоть украинский и не был языком наших родителей, но только от нас зависит, станет ли он языком наших детей.

"Я считаю, что каждый украинец должен перейти на украинский язык и защитить себя и свое будущее", — сказала исполнительница.



Светлана Тарабарова с сыном / Фото из инстаграмма исполнительницы

Екатерина Лозовицкая

Все начинается с тебя. Я считаю, что крайне важно популяризировать наш родной язык, чтобы новое поколение с детства воспитывалось именно на украинском. Таким образом, со временем наша культура сможет очиститься от чужого языка полностью,

– сказала модель.



Екатерина Лозовицкая / Фото с инстаграммамодели

Оксана Караванская

"Я, к сожалению, родилась и провела первые годы жизни в совке. В моем детском сознании четко запечатлелось, что есть мой, родной язык, а есть какой-то там, которым пишут и заполняют официальные бумаги - и это русский. Язык общения между разными" республиками"", – эксклюзивно для 24 Канала поделилась украинская дизайнерка.

По словам Оксаны, детское чувство идентичности, как украинки осталось с ней навсегда.

"Есть очень много разговоров о языке во время войны. Я очень хорошо помню крик души воина, который стояо под Бахмутом и говорил, какая нам разница, на каком языке говорят защитники? Главное, что они защищают. И я здесь полностью с ним соглашаюсь ", – добавила Караванская.

В то же время, она убеждена, что беженцы из Украины обязаны изучать украинский язык, ведь они презентуют нас за рубежом.



Оксана Караванская / Фото из инстаграмма дизайнера