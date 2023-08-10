Украинские военные умилили сеть песней о любви: вирусное видео из тиктока

Украинские военные в трендах тиктока. Так бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады умилили сеть своим видео под трек украинской исполнительницы. Короткий видеоролик набрал уже миллионы просмотров и сотни тысяч лайков и стал трендом. Другие украинские защитники теперь тоже снимают свои видео под песню "Под винницким дождем" и распространяют их в тиктоке.

Пользователи в восторге от бойцов. Под публикацией 80 ОДШБр они отметили, что видео подняло им настроение, а улыбка с лица долго не исчезала. Следовательно, даже певица оставила комментарий под тиктоком военных.

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Украинские защитники стали звездами тиктока

Бойцы спели песню украинской исполнительницы Дарины Красновецкой - "Под винницким дождем". Они сняли ролик прямо в машине в перерывах между боевыми заданиями.

Реакция сети

Украинцы в комментариях восхищались военными и поблагодарили их:

"Самые лучшие";

"Это самое милое видео за эту неделю. Брутальные и романтичные одновременно. Казаки. Спасибо вам за прекрасное настроение";

"Пересмотрела 10 раз";

"Вы невероятны. Спасибо за защиту и такой позитив. Лучшие";

"Вы просто суперовые, обожаю вас всех,настоящие мужчины. Вы лучшие во всем";

"Интересно, я одна начала махать головой в такт?";

"Я не видела лучшей рекламы песни";

"Смотрю 10 раз. Вы супер. Вы лучше оригинала";

"Подарили улыбку. Невероятные".

Дарья также не обошла вниманием видео воинов. Она поддержала ребят и подчеркнула, что после победы хотела бы спеть трек вместе: "Ребята, вы невероятны. Это такая честь для меня. После победы споем вместе под винницким дождем".

Остальные военные также подхватили тренд. Кроме того, даже Владимир Дантес спел эту песню в своем тиктоке.