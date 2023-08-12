Оля Полякова, TVORCHI, KOLA: 10 музыкальных премьер на этой неделе, которые вы точно должны послушать

На этой неделе украинские артисты представили немало треков. В частности, новыми песнями слушателей порадовали TVORCHI, KOLA, Оля Полякова, KALUSH, MamaRika и многие другие. Среди них есть чувственные и зажигательные песни, которые вы точно должны послушать.

24 Канал подготовил подборку песен, которые исполнители представили на этой неделе. В них воспевается война и влюбленность. Некоторые треки вы точно захотите добавить в свой плейлист.

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Оля Полякова

В канун Дня Независимости певица представила клип и песню "Дякую", в которой выразила благодарность всем, кто в течение длительной войны каждый день приближает победу Украины – медики, военные, волонтеры и спасатели.

В черно-белом видео показаны вдохновляющие лица простых людей. Там можно увидеть волонтерку Ольгу Зайцеву, снайпершу "Жанну д'Арк" Евгению Эмеральд, защитника Мариуполя Михаилом Диановым и другими.

Оля Полякова – "Дякую": смотрите видео онлайн

KOLA

Украинская певица порадовала поклонников новой песней "Вірте люди в дива" с юной исполнительницей Владой, которая известна под псевдонимом VLADA K. В песне певицы ведут диалог с прошлым и будущим, как путешествуя временем.

В композиции KOLA обращается к своему внутреннему ребенку, призывая не опускать руки, не отчаиваться и продолжать мечтать, чтобы не терять эту магическую связь с чудесами, несмотря на взросление.

KOLA и VLADA K – "Вірте люди в дива": смотрите видео онлайн

TVORCHI

Группа, недавно представлявшая Украину на Евровидении-2023, презентовала клип на песню I Can't Stop. Видео напоминает голливудские мюзиклы, а Джеффри ради клипа даже окрасил волосы.

Трек – о пьянящей и сбивающей с ног любви. Сюжет показывает вечеринку 70-х, где под палящим солнцем он видит девушку, в которую влюбляется.

TVORCHI – I Can't Stop: смотрите видео онлайн

МамаРика

Певица умилила новой песней "Останній день". В клипе артистка показала самые счастливые моменты своей жизни с родными – мужем, сыном и мамой. По словам MamaRika, клип — отражение нашей полной тревог. Ведь из-за ракетных обстрелов никто не знает, какой день может стать последним.

MamaRika – "Останній день": смотрите видео онлайн

Kalush Orchestra

Звездная группа тоже удивила поклонников новой премьерой. Артисты выпустили LIVE-кавер на уже известный трек "Ти мене не маринируй" в исполнении Kalush Orchestra.

В песне вас ждет новое звучание, фольклорные мотивы группы и фирменная читалка от Олега Псюка. "Благодаря свирели и аранжировке создали что-то действительно атмосферное", – прокомментировал трек Тимофей Музычук.

Kalush Orchestra – "Ти мене не маринуй": смотрите видео онлайн

Alena Omargalieva

Певица представила новую песню "Зайвою", которую посвятила непростым отношениям между влюбленными. Героиня композиции хочет узнать, любит ли ее муж. Девушка не хочет быть лишней в его жизни, а хочет быть желанной и важной.

В клипе Alena Omargalieva появляется сразу в двух образах – в элегантном голубом платье и собранных волосах, а также в бежевом сетчатом наряде с игривыми локонами.

Alena Omargalieva – "Зайвою": смотрите видео онлайн

Enleo

Музыкант представил новый трек "М'ятна ніч". Песня о человеке, который даже в самый трудный момент может успокоить, как мята.

Напомним, что Никита Леонтьев (настоящее имя артиста ENLEO) – сам из Мариуполя. По словам артиста, этот трек – напоминание о том, что когда мир наступит в Украине, он поедет на родную Донетчину, чтобы ее восстанавливать.

Enleo – "М'ятна ніч": смотрите видео онлайн

MBreeze

Известная группа выпустила песню "Кіно". Она о том, что каждый из нас – главный герой своего фильма, иногда счастливого, а иногда и безутешного. В треке артисты напоминают, что каждый миг стоит того, чтобы его ценить.

Композиция "Кіно" - это сочетание жизнерадостной и вдохновляющей танцевальной музыки с глубоким и местами печальным текстом. В то же время через несколько недель группа планирует выпустить другую версию этого трека.

MBreeze – "Кіно": смотрите видео онлайн

Leroy

Артистка, участвовавшая в "Голосе страны", представила новую песню под названием "Таке життя". Трек призывает ценить драгоценные мгновения, несмотря на боль и разочарование – не падать духом, продолжать мечтать и творить. Leroy описывает свою песню просто: "настроение: Акуна Матата".

Leroy – "Таке життя": смотрите видео онлайн

Hanna Neplyah

Украинская инфлюэнсерша, "Мисс Украина Вселенная" и певица Hanna Neplyah презентовала свою новую песню "Забувай", в которой описала собственную историю. По ее словам, любить нужно в первую очередь себя, жить для себя, выбирать себя и в отношениях тоже.

Певица посвятила эту песню своему бывшему, который, будучи упорным холостяком, пытался быть с девушкой в отношениях и навязывать собственный образ жизни.

Hanna Neplyah – "Забувай": смотрите видео онлайн