Украинские песни про осень: атмосферная подборка

Для стран постсоветского пространства одной из самых популярных песен об осени является "3 сентября". Однако и у украинских артистов есть немало трогательных песен об этом атмосферном времени года. Редакция Showbiz 24 подготовила подборку украинских композиций для теплых осенних дней.

Эти песни станут замечательным плейлистом для прогулок по осеннему городу, паркам. Создадут романтическое настроение в предзимние дни.

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Украинские песни об осени

Виктор Винник и группа МЭРИ – "Осінь"

Зворушливу композицію Віктор Винник колись написав для знайомої співачки, тому місцями вона занадто лірична. Виконавиця так і не почала виконувати її, а демоверсія неабияк сподобалася прихильникам композитора, тому він додав її у власний репертуар.

Виктор Винник и группа МЭРИ – "Осінь": смотрите видео онлайн

Сергей Бабкин – "Ще осінь зовсім молода"

Трогательная и проникновенная песня Сергея Бабкина покорила тысячи сердец. Ее неоднократно перепевали на талант-шоу. К 30-летию Независимости Украины исполнитель спел "Ще осінь зовсім молода" вместе с победительницей "Голоса страны" Оксаной Мухой на "Арене Львов". Лирическую композицию посвятили тем, кого нет с нами.

Сергей Бабкин и Оксана Муха – "Ще осінь зовсім молода": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Осінь"

Бархатный вокал Святослава Вакарчука и глубокий текст песни "Осінь" пришлись по душе слушателям с первых аккордов. Трек вошел в альбом "Океана Эльзы" – "Без меж", который выпустили в 2016 году.

"Океан Эльзы" – "Осінь": слушайте песню онлайн

Kozak System – "У осені очі твої"

Группа назвала песню "саундтреком осени". В клипе музыканты показали эту пору, как яркую, романтичную, нежную и бурную.

Kozak System – "У осені очі твої": смотрите видео онлайн

"Один в каноэ" – "Осінь"

Музыканты чрезвычайно нежно и легко описали три осенних месяца, как золотая осень приходит на смену теплому морю. Аккомпанемент гитары и звонкий вокал завораживает и помогает окунуться в атмосферу теплого и одновременно холодного времени года.

"Один в каноэ" – "Осінь": слушайте песню онлайн

Alyosha – "Осінь"

Лирическая и чувственная композиция, от которой мурашки по коже. Это одна из самых нежных песен в репертуаре Alyosha.

Alyosha – "Осінь": слушайте песню онлайн

"Тень Солнца" – "Осінь. Ти моя весна"

Ритмичная и проникновенная песня, которая определенно тоже может стать саундтреком осени.

"Тень Солнца" – "Осінь. Ти моя весна": слушайте песню онлайн