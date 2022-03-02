Украинские блоггеры обратились к коллегам из России: "Сколько можно молчать"

Украинцы из разных сфер деятельности пытаются донести россиянам правду о событиях, которые сейчас происходят в Украине. Блоггеры призывают россиян не молчать, бороться с властью диктатора.

К российским блоггерам обратились украинцы, также имеющие российскую аудиторию, стремящиеся донести до общества правду. Они в очередной раз за эти 7 дней призывают не молчать!

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Обращение украинских блоггеров к российским коллегам

Антон Птушкин

"Привет! Мы – украинские блоггеры – хотим поговорить с вами, нашими коллегами из России. Людьми, которых слушают, смотрят и любят. Мы ни в чем не будем вас обвинять, просто поговорим. Сколько можно молчать?".

Елена Венум

"Вы знаете, что происходит в нашей стране. 6 дней назад Путин приказал атаковать Украину. Мой дом. В 5 утра начались взрывы, нас начали бомбить. Сколько можно молчать?".

Владимир Дантес

"Представьте, что все, что вы берегли, любили и чем гордились, больше вам не принадлежит. Это отобрали липкие и горячие лапы зла. А вам остается просто сидеть в бомбоубежище и думать: "Я сегодня выживу или..?". Сколько можно молчать?".

Оливка

"С тех пор, как армия России напала на Украину, ежедневно умирают мирные жители, среди которых женщины, дети, пожилые люди. Своими действиями армия РФ нарушает огромное количество норм Международного гуманитарного права, потому что их снаряды попадают в роддома, больницы, детские сады." Сколько можно молчать?".

Александр Педан

"Нашу культуру, экономику, а главное жизнь – уничтожают. Обвиняем ли мы вас в этом? Нет. Но сколько можно молчать?".

Алексей Дурнев

"Ваш президент угрожает нам ядерным оружием. Не только нам, всему миру. Он говорит, что если мы не отдадим ему нашу землю, ему терять нечего. Вы же понимаете, насколько он сумасшедший? Сколько можно молчать?".

Юра Каплан

"А если он нажмет на кнопку, пеплом покроются даже ваши любимые парки, где вы гуляете с собаками, кафе, где пьете фильтр. Не станет и вас. Но мы не можем обвинять вас в этом. Сколько можно молчать?".

Саша Чистова

"Поговорим откровенно. Каждый из вас хочет еще раз собраться с друзьями, посмотреть нового "Бэтмена" или просто взглянуть на чистое мирное небо над головой. Вам же всем есть ради чего жить! Сколько можно молчать?".

Настя Гонцул

"И нам есть ради чего жить. Почти неделю наши военные борются с открытым нападением на фронте, а все украинцы делают это в тылу. Несмотря на катастрофу Украина сильна и едина, как никогда. Сколько можно молчать?".

Дмитрий Евтушенко

"Во Львове ищут лекарства для жителей Мариуполя, в Кропивницком принимают беженцев из Чернигова, а в Киеве, где я сейчас нахожусь, во время воздушной тревоги люди развозят пищу нуждающимся. Сколько можно молчать?".

Коля Зырянов

"Больше нет "я" и "вы". Если только "мы" – украинцы, пронизанные волей и ненавистью к насилию. Сколько можно молчать?".

Мурафа

"Наша армия уже убила примерно 6 тысяч российских военных, молодых парней. Гробы уже едут домой. И продолжат ехать, если ваша власть не прекратит нас бомбить. Сколько можно молчать?".

Андрей Лузан

"Обвиняем ли мы вас в том, что здесь умирают российские солдаты? Нет. Нам даже жаль, что в Украине погибнут столько россиян. Вы не заслуживаете хоронить близких из-за чужих кровожадных амбиций. Сколько можно молчать?".

Женя Белозеров

"Конечно, ваша власть не говорит вам правду. Она оберегает вас от ужаса и паники. Но вы уже на себе почувствовали болезненные санкции и экономический обвал, касающиеся вашего кошелька и бытовой жизни. Сколько можно молчать?".

Наташа Шелягина

"Европу можно будет увидеть только через VPN, "Мерседесы" станут артефактом прошлой свободы, а лечиться вы будете отечественными мазями. Сколько можно молчать?".

Даша Кубик

"Вас, как ядовитого паука, накрывают банкой перед дальнейшим препарированием. И это не фантазии, это только начало вашей изоляции. Вы чувствуете? Видите? Вам страшно? Тогда почему не действуете? Обвиняем ли мы вас в молчании? Да! Сколько можно молчать?" ".

Костя Клепко

"Вы – сила и голос вашего народа. И наконец-то у вас появился шанс изменять свою жизнь и жизнь своей аудитории к лучшему. Сколько можно молчать?".

Даша Астафьева

"Сделайте соответствие о том, что на самом деле происходит в Украине. Напишите сообщение о настоящем геноциде, который Путин устроил всем людям. Сколько можно молчать?".

Валик Михиенко

"Выговоритесь. Расскажите о разрухе, которая началась в Украине и приближается к вам. Ваш президент подрывает дома, но с вами он делает еще страшнее. Он уничтожает вас медленно и в муках, плавно вырывая ваши язык и руки. Сколько можно молчать?".

Игорь Ласточкин

"Если вы его не остановите, то вас ждет медленное сгнивание и гражданская война. Сколько можно молчать?".

Янго

"Вспомните историю. И поверьте, мир не придет к вам на помощь, помогать в столкновениях. Вас бросят умирать. Не позвольте этому произойти. Говорите. Открывайте правду. Призывайте людей не терпеть. Ваша свобода – ваш выбор. Сколько можно молчать?".

Ивангай

"Да, вы не обязаны идти на митинги. Но вы можете использовать ваше сильное оружие – позицию и слово. Если умолчите сейчас, потом будет уже поздно. Поскольку угроза ядерной зимы сейчас близка, как никогда. Сколько можно молчать?".

Сегодня, 2 марта. В 19.00. Главная площадь вашего города.

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