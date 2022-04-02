Украинская поэтесса Любовь Якимчук выступит на Грэмми со стихом о Донбассе: как ее там принимают

Уже в воскресенье, 3 апреля, в Лас-Вегасе состоится самая престижная музыкальная премия Грэмми. Там тоже упомянут об Украине. На торжественной церемонии свое стихотворение зачитает поэтесса с Луганщины Любовь Якимчук.

В четверг, 31 марта, 36-летняя Любовь Якимчук отправилась в Лас-Вегас, где на MGM Grand Garden Arena соберутся самые успешные представители музыкальной индустрии. Среди них будет украинка со стихотворением из сборника "Абрикоси Донбасу".

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Проект будет особенным и посвященным Украине, о которой нужно говорить повсюду, в том числе во время церемонии, которую смотрят миллионы. Я же говорила, что Украину повсюду любят, и вот,

– написала Любовь Якимчук в фейсбуке.

Она уже успела порепетировать с музыкантами и ощутить поддержку продюсеров Грэмми. Они даже отправили Любви цветы в сине-желтых цветах.

"Все здесь очень поддерживают друг друга, а меня особенно, была тронута. Подходили продюсеры Грэмми – обнимали, спрашивали, может чего-то мне не хватает, может что-то надо принести, заказать", – рассказала поэтесса в свежем посте.

Почему именно Любовь Якимчук уехала на Грэмми со стихом об Украине

что по киевскому времени церемония музыкальной премии Грэмми-2022 состоится 4 апреля в 3:00.

Любовь Якимчук – поэтесса родом из Первомайска, что на Луганщине. В феврале 2015 года ее семья, родители и бабушка, была вынуждена переехать на Полтавщину из-за войны на Востоке Украины. В том же году она издала сборник стихов "Абрикоси Донбасу", который попал в десятку лучших украинских книг об АТО по версии Forbes.

Стихи Любви Якимчук из "Абрикоси Донбасу" публиковали в журналах США, Великобритании, Швеции, Германии, Польше, Израиля, Литвы и других стран. Они переведены на 19 языков мира.

Интересно, что наладить коммуникацию с продюсерами Грэмми украинке помогла переводчица ее произведений Зения Томпкинс.