Українська поетеса Любов Якимчук виступить на Греммі з віршем про Донбас: як її приймають у США

Уже в неділю, 3 квітня, у Лас-Вегасі відбудеться найпрестижніша музична премія Греммі. Там теж згадають про Україну. На урочистій церемонії свій вірш зачитає поетеса з Луганщини Любов Якимчук.

У четвер, 31 березня, 36-річна Любов Якимчук вирушила до Лас-Вегаса, де на MGM Grand Garden Arena зберуться найуспішніші представники музичної індустрії. Серед них буде українка з віршем зі збірки "Абрикоси Донбасу".

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Проєкт буде особливий та присвячений Україні, про яку треба говорити всюди, у тому числі під час церемонії, яку дивляться мільйони. Я ж казала, що Україну всюди люблять, і ось,

– написала Любов Якимчук у фейсбуці.

Вона вже встигла порепетирувати з музикантами і відчути підтримку продюсерів Греммі. Вони навіть надіслали Любові квіти у синьо-жовтих кольорах.

"Усі тут дуже підтримують одне одного, а мене особливо, була зворушена. Підходили продюсери Греммі – обіймали, питали, може чогось мені бракує, може щось треба принести, замовити", – розповіла поетеса у свіжому дописі.

Чому саме Любов Якимчук поїхала на Греммі з віршем про Україну

за київським часом церемонія музичної премії Греммі-2022 відбудеться 4 квітня о 3:00.

Любов Якимчук – поетеса родом з Первомайська, що на Луганщині. У лютому 2015 року її сім'я, батьки та бабуся, була змушена переїхати на Полтавщину через війну на Сході України. Того ж року вона видала збірку віршів "Абрикоси Донбасу", яка потрапила в 10-ку найкращих українських книг про АТО за версією Forbes.

Вірші Любові Якимчук з "Абрикоси Донбасу" публікували в журналах США, Великої Британії, Швеції, Німеччини, Польщі, Ізраїлю, Литви та інших країн. Вони перекладені 19 мовами світу.

Цікаво, що налагодити комунікацію з продюсерами Греммі українці допомогла перекладачка її творів Зенія Томпкінс.