Украинка Ryta Ray записала трек с автором песен Робби Уильямса: видео-посвящение ГСЧСникам

Украинская певица Ryta Ray победила в песенном конкурсе от всемирно известного сонграйтера Гая Чемберса, пишущего песни Робби Уильямсу и Кайли Миноуг. В его студии в Лондоне она записала трек Frequency of Love.

Настоящее имя Ryta Ray – Маргарита Райская. Гай Чемберс стал соавтором музыки к ее драматической композиции Frequency of Love. Записывали трек на студии Sleeper Sounds, где творили такие мировые звезды Эд Ширан, Дуа Липа, Фрэнк Оушен, Coldplay и другие.

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Ryta Ray выпустила клип-посвящение спасателям ГСЧС

Десять лет назад я слушала по радио песни, которые написал Гай и уже тогда мечтала поработать вместе, но я даже не могла представить, при каких обстоятельствах это могло произойти,

– прокомментировала сама Ryta Ray.

Маргарита Райская осталась в Лондоне, поступила в школу Abbey Road Institute и развивает свою музыкальную карьеру под руководством британских саундпродюсеров.

Над клипом Frequency of Love работал режиссер Никита Квасников, снимавший для Коли Серги и Саши Чемерова. В центре сюжета – работники ГСЧС. Они выносят Ryta Ray из горящего здания, пока она продолжает петь, полностью доверяя им свою жизнь и безопасность. В клипе даже снимались гавайские волонтеры-парамедики, приехавшие в Украину после начала полномасштабного вторжения.

Ryta Ray – Frequency of Love: смотрите видео онлайн

В описании клипа Маргарита Райская поделилась, что ее сердце с Украиной, а недавно в боях погиб ее товарищ и музыкальный продюсер Илья Грабар – брат экс-танцовщика Лободы Назара Грабаря. Певица попросила задонатить у благотворительный фонд его имени, чтобы поддержать будущее украинских детей.