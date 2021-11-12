Украинская певица и блогер SHADU очаровала сеть осенними образами: видео
Источник:24 канал
Певица SHADU каждый раз больше собирает фанатов вокруг своего творчества. После нескольких вокальных проектов она начала реализовывать себя как певица и даже блогер. В своем инстаграме звезда показала, какие образы она выбрала в масс-маркетах, демонстрируя доступность и легкость выбора.
На видео можно увидеть, как певица из брендового пакета выбрасывает вещи в сторону, а впоследствии благодаря монтажу появляется в готовом образе. Она показала, что можно стильно и удобно выглядеть как в более спортивном look, так и casual.
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"2 образа на теплую осень из масс-маркета! Какой образ понравился больше 1 или 2?"- поинтересовалась у фанатов артистка.
Реакция сети
Такая идея с видеороликом понравилась поклонникам, поэтому они засыпали ее приятными комплиментами:
- "Вау. Очень круто";
- "Вауу. Классно получилось";
- "Какие крутые и интересные образы";
- "Обожаю черный!";
- "Вообще трудно выбрать, оба – бомбезные".
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