Летний плейлист на украинском: музыкальные новинки от молодых артистов, уже покоривших ютуб

В этом году лето богато премьерами от молодых украинских исполнителей. В начале июля сразу несколько артистов представили треки, которые уже стали любимыми среди слушателей.

24 Канал подготовил подборку летних премьер, которые вы обязательно захотите добавить в свой плейлист.

Не упустите TAYANNA, Никита Киселев, ENLEO и другие: музыкальные премьеры, которые должны быть в вашем плейлисте

YAKTAK

Музыкальная композиция "Вставай" пронизана энергией и решительностью, вдохновляя всех покинуть свою зону комфорта и открыть двери в неизведанный мир возможностей. Трек становится настоящей мантрой, помогающей преодолеть все сомнения и препятствия на пути к успеху. Он возбуждает в слушателях внутреннюю силу и мотивацию развития и достижения своих целей.

YAKTAK – "Вставай": смотрите видео онлайн

Golubenko

Трек "Останься со мной" пронизывает слушателей разочарованием и грустью, но в то же время нежной ностальгической грустью. Певец умело передает потерю и желание сохранить воспоминания о прежних отношениях, которые оставили незабываемый след в сердце. Каждое слово и нота в песне переполнены сильными эмоциями, которые каждый из нас испытывал в моменты разлуки с тем, кто когда-то был очень важен.

Golubenko – "Останься со мной": смотрите видео онлайн

MOLODI