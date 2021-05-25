Украинская группа Go_A планирует коллаборацию с победителем Евровидения-2021

Творчество этнофолк группы Go_A пришлось по душе не только европейской публике, но и конкурентам на Евровидении-2021. Украинские музыканты запланировали коллаборации с участниками песенного конкурса. Один из них – победитель из Италии.

Благодаря Евровидению-2021 о талантливом группа Go_A узнал весь мир. Музыкантов слушают даже в тех странах, которые не участвуют в международном песенном конкурсе. Еще одним свидетельством безумного успеха украинского коллектива является то, что конкуренты предлагают им коллаборации.

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Нас полюбила публика, нас полюбили группы, которые принимали участие в Евровидении. У нас с ними очень теплые дружеские отношения сложились. Мы договорились о куче интересных коллабораций. Мы кайфуем от того, что с нами происходит,

– заявила Екатерина Павленко.

Так, солистка Go_A уточнила, что они уже договорились о сотрудничестве с представителем Швейцарии Gjon's Tears, которого она называла своим фаворитом Евровидения-2021, участницей из Австралии Montaigne, которая накануне гранд-финала проникновенно перепела SHUM. Этнофолк коллектив Go_A хочет сыграть совместный концерт с представителями Финляндии – группой Blind Channel, когда рокеры приедут в Украину.

Едва ли не самой ожидаемой будет коллаборация Go_A с итальянцами Måneskin! Победители Евровидения-2021 назвали украинцев своими фаворитами и попытались спеть SHUM. Даже после завершения музыкального конкурса солист Måneskin продолжает увлекаться Go_A. В Италии он слушает другие треки коллектива, в частности "Веснянка".

Солистка Go_A о коллаборации с участниками Евровидения-2021: смотрите видео онлайн