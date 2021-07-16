"Украинская песня" на "Арене Львов": кто из артистов выступит на грандиозном проекте
Источник:24 канал
14 августа на "Арене Львов" состоится финал грандиозного юбилейного проекта "Украинская песня" (Ukrainian Song Project). Среди приглашенных звездных гостей будут группы ВВ, СКАЙ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Ирина Билык, MELOVIN и другие.
На масштабной сцене "Украинской песни" в этом году воссоздадут историю украинской музыки за 30 лет. Такую цель организаторы поставили перед собой в юбилейный год Независимости Украины.
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Финалисты "Украинской песни" (Ukrainian Song Project)
Главной миссией этого проекта является поиск и открытие новых имен на украинской сцене. С мая молодые исполнители могли подавать заявки на участие в "Украинской песне". Организационный комитет получил более трехсот анкет, среди которых выбрали лишь десятерых финалистов.
"Украинская песня "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы
В состав профессионального жюри конкурса вошли:
- музыкальный журналист и директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов;
- музыкальный продюсер телеканала "Украина" и" Музыкальная Платформа Украины" Геннадий Витер;
- музыкальный продюсер Вадим Лисица;
- певец MELOVIN;
- генеральный продюсер "Украинской песни" (Ukrainian Song Project) Тарас Курчик.
"Украинская песня "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы
Судьи решили, что на сцену "Арены Львов" 14 августа выйдут такие финалисты:
- АНЦЯ;
- JULINOZA;
- Semyokhina;
- ЛЕV;
- BORA;
- "GG Гуляй Город" feat. Morphom;
- Sowa;
- "Cry неба";
- Маргарита Самойлова;
- MARLEN.
После выступлений всех конкурсантов объявят имя победителя, который получит продюсирование и запись песни на FOXXSTUDIOS Вадима Лисицы и промо и менеджмент от "Украинской песни" в течение года.
"Украинская песня "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы
Звездные гости проекта
Вместе с финалистами на сцену проекта выйдут также знаменитые артисты современной эстрады. Сейчас организаторы объявили лишь первых хедлайнеров концерта:
- ВВ;
- СКАЙ;
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;
- Ирина Билык;
- MELOVIN.
В течение следующих нескольких недель этот список пополнится звездными именами.
"Украинская песня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы