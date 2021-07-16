"Украинская песня" на "Арене Львов": кто из артистов выступит на грандиозном проекте

14 августа на "Арене Львов" состоится финал грандиозного юбилейного проекта "Украинская песня" (Ukrainian Song Project). Среди приглашенных звездных гостей будут группы ВВ, СКАЙ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Ирина Билык, MELOVIN и другие.

На масштабной сцене "Украинской песни" в этом году воссоздадут историю украинской музыки за 30 лет. Такую цель организаторы поставили перед собой в юбилейный год Независимости Украины.

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Финалисты "Украинской песни" (Ukrainian Song Project)

Главной миссией этого проекта является поиск и открытие новых имен на украинской сцене. С мая молодые исполнители могли подавать заявки на участие в "Украинской песне". Организационный комитет получил более трехсот анкет, среди которых выбрали лишь десятерых финалистов.



"Украинская песня "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы

В состав профессионального жюри конкурса вошли:

музыкальный журналист и директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов;

музыкальный продюсер телеканала "Украина" и" Музыкальная Платформа Украины" Геннадий Витер;

музыкальный продюсер Вадим Лисица;

певец MELOVIN;

генеральный продюсер "Украинской песни" (Ukrainian Song Project) Тарас Курчик.



"Украинская песня "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы

Судьи решили, что на сцену "Арены Львов" 14 августа выйдут такие финалисты:

АНЦЯ;

JULINOZA;

Semyokhina;

ЛЕV;

BORA;

"GG Гуляй Город" feat. Morphom;

Sowa;

"Cry неба";

Маргарита Самойлова;

MARLEN.

После выступлений всех конкурсантов объявят имя победителя, который получит продюсирование и запись песни на FOXXSTUDIOS Вадима Лисицы и промо и менеджмент от "Украинской песни" в течение года.



"Украинская песня "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы

Звездные гости проекта

Вместе с финалистами на сцену проекта выйдут также знаменитые артисты современной эстрады. Сейчас организаторы объявили лишь первых хедлайнеров концерта:

ВВ;

СКАЙ;

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;

Ирина Билык;

MELOVIN.

В течение следующих нескольких недель этот список пополнится звездными именами.



"Украинская песня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы