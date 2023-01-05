Украинка на "Мисс Вселенная 2022" похвасталась борщом и эмоционально рассказала о войне

Виктория Апанасенко, избранная представлять Украину на "Мисс Вселенная 2022", дала блиц-интервью в США. Она ответила на вопросы фолловеров – назвала любимое блюдо и объяснила, как помочь в войне с Россией.

На "Мисс Вселенная 2022" в Новый Орлеан Виктория Апанасенко добиралась под сирены и взрывы – сначала на автомобиле в Варшаву, а оттуда самолетом в США. Она нацелена на победу, поэтому прилагает максимум усилий, чтобы достойно представить Украину.

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Украинка Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022"

"У Украины есть много вкусных блюд. И мое любимое – это борщ", – похвасталась модель. Это после того, как в июле ЮНЕСКО признал борщ нашим, а не русским блюдом. Кроме того, от фанатов "Мисс Вселенная" Виктория получила такой вопрос: "Как мы можем помочь Украине?"

Вы должны помнить, что война продолжается. И вам не нужно быть украинцами, чтобы поддерживать Украину. Надо только быть людьми. Молитесь за нас. Мы боремся за нашу свободу, и я надеюсь, что мы победим. Я верю в наших людей, я верю в нашу страну, я знаю, что мы сильны, храбры, воля живет в наших сердцах, наших душах и наших мыслях,

– ответила "Мисс Украина Вселенная 2022".

"Спасибо за ваше время, вопросы и поддержку Украины. Я очень ценю это! Я также очень благодарна за возможность быть в офисе "Мисс Вселенная" и говорить об Украине", – добавила Виктория Апанасенко в комментариях.

Особого внимания заслуживают украшения модели. Это золотое колье и серьги с украинской символикой от ювелирного дома Bevza Светланы Бевзы. В таком, но серебряном, колье Джамала встречалась с Байденами в Белом доме.

Интересно, что в комментариях восхитились безупречным английским Виктории и уже предрекли ей победу на международном конкурсе красоты: