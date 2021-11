Всего несколько дней назад Таня Муиньо получила награду на премии MTV Europe Music Awards 2021 за клип MONTERO артиста Lil Nas X, как уже презентовала очередную видеоработу.

Новый клип The Weeknd и Post Malone называется One Right Now. Песня стала первой из будущего альбома Post Malone (Остина Поста). В нем можно увидеть, как между известными исполнителями происходит дуэль в закрытом помещении. Клип получился довольно мрачным и жестоким, однако его уже успели просмотреть 1,7 миллиона раз.

The Weeknd и Post Malone – One Right Now: смотреть видео онлайн

Вы можете поверить? Я все еще нет! Спасибо всей команде – это было сложно и безумно, но мы справились!

– написала Муиньо в своем Инстаграме и поблагодарила коллег.

В комментариях ее поздравили фанаты и немало украинских звезд, которым повезло в свое время с ней сотрудничать: Монатик, Алан Бадоев, Юлия Санина, Джамала, Оля Полякова и другие.

Что известно о Тане Муиньо

Это знаменитая украинская клипмейкерша, фотограф, стилистка и режиссер, о работах которой знают далеко за пределами Украины, выросла в Одессе. Сотрудничала с украинскими звездами: MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, Tayanna, KADNAY, The Hardkiss, теперь ее работы можно увидеть у Кэти Перри, Lizzi, Cardi B, Lil Nas X. Таня Муиньо является рекордсменкой по количеству украинских наград в номинациях "Лучший видеоклип года", а также получила свою первую награду MTV Video Music Awards, UK Music Video Awards и MTV Europe Music Awards

The Weeknd и Post Malone – главные достижения

Отметим, что 31-летний канадский исполнитель The Weeknd за свою карьеру получил три премии Грэмми, девятнадцать премий Billboard Music Awards, пять премий American Music Awards, две премии MTV Video Music Awards, пятнадцать премий Juno и был номинирован на одну премию Американской киноакадемии. Артист считается одним из самых известных современных исполнителей в жанрах R&B, поп и хип-хоп.

Что касается 26-летнего Post Malone, то его творческий путь не менее потрясающий: он получил три премии American Music Awards, десять Billboard Music Awards и премию MTV Video Music Awards. Также был номинирован на Грэмми три года подряд.