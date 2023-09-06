Уроженка Херсона держалась за руки с россиянкой на конкурсе красоты "Миссис Мира-2023"

Украинка представила США на конкурсе красоты "Миссис Мира-2023". Ирина Бессмертная одержала победу, но попала в скандал из-за того, что держалась за руки с россиянкой.

В Майами недавно состоялся конкурс красоты "Миссис Мира-2023" – Mrs World International 2023. Этот конкурс проводится среди замужних женщин.

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Украинка держалась за руки с россиянкой

В конкурсе приняла участие Ирина Бессмертная – украинка и уроженка Херсона, более 4 лет живущая в Соединенных Штатах. Женщина соответственно представляла США. Ирина Бессмертная одержала победу на конкурсе и получила корону и статус "Миссис Мира-2023".

Но пользователи сети обратили внимание, что Ирина вышла на сцену конкурса вместе с представительницей страны-террориста России Анастасией Машкиной, занявшей второе место. Перед оглашением победительницы конкурса девушки взялись за руки. Ирина также фотографировалась с другой россиянкой Анастасией Тизовой.



Ирина Бессмертная держит за руки россиянку / Фото с инстаграма конкурса

Многим кажется странным, что Ирина Бессмертная вспоминала свои корни и поднимала флаг Украины на конкурсе. Но в то же время она любезно обращалась с представителями России.

"Это победа! Главная корона наша! Я невероятная горда быть украинкой, представляющей США на мировом уровне и завоевать главную корону! Очень символично – в День Знамени Украины и в канун Дня Независимости! В самый значимый момент, я смотрела на украинские флаги, которые развиваются, на первых рядах – это грело мое сердце и давало поддержку!"