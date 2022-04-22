Украинка Anna Asti, замолчавшая жестокую войну, записала песню с Киркоровым

Украинская артистка Анна Дзюба, недавно начавшая сольную карьеру, никак не отреагировала на вторжение России. Более того, она записала общую песню со сторонником Кремля Филлипом Киркоровым.

В ноябре 2021 года женщина покинула группу Artik & Asti, работавшую в России, и начала сольную карьеру. Артистка, которая родом из Черкасс, была частым гостем на российских шоу, к примеру у Урганта, и даже в 2020 году вышла замуж за 40-летнего московского бизнесмена Станислава Юркина.

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Несколько дней назад в инстаграмме она опубликовала видео, где поет в студии новую лирическую песню на русском языке о любви. Она отметила, что этот трек – особенный для нее и она верит, что "музыка – это любовь, и она пронесет этот дар Бога через всю свою жизнь с достоинством и уважением", а также в любое время будет лечить сердца людей. Вероятно, так она намекает на мир между Украиной и Россией, который поддерживает многие гастарбайтеры в России, типа Ани Лорак, Тодоренко, Повалий и другие.

В частности, в Telegram-канале "Только никому" опубликовали несколько видео, где Киркоров и Дзюба находятся в одном здании и поют один мотив песни.

С начала войны в Украине женщина ни разу не комментировала действия России и не осуждала войну. Однако она закрыла свои комментарии к фотографиям в инстаграмме, чтобы не получать критику от украинцев.