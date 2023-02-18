Украинка Анастасия Панова вошла в топ-20 на конкурсе Miss Charm-2023

Конкурс Miss Charm-2023 прошел 16 февраля во Вьетнаме. Его победительницей стала представительница Бразилии, в то время как украинка Анастасия Панова вошла в список 20 лучших.

16 февраля во Вьетнаме прошел конкурс красоты Miss Charm International 2023. На нем Украину представляла модель из Кривого Рога и участница "Топ-модель по-украински" Анастасия Панова.

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Miss Charm 2023: исход Украины

Украинка, финалистка "Мисс Украина Вселенная 2021" Анастасия Панова вошла в топ-20 конкурса, в котором соревновались около 34 девушек.



Анастасия Панова / Фото с инстаграма конкурса

Победительницей Miss Charm стала представительница Бразилии Лума Руссо, второе место за представительницей Филиппин, и третье – Индонезия.



Первая тройка Miss Charm / Фото с инстаграма конкурса

Каким был костюм украинки

За несколько дней до финала конкурса Анастасия Панова показала национальный костюм. Это было миниплатье, расшитое блестками, камнями и бисером. Плечи оставались открытыми, тогда как главный акцент был на объемных сине-желтых рукавах и шлейфе в таких же цветах. Серьги и массивный обруч завершали образ.

"На закрытом интервью меня спросили о моем самом заметном желании. Без слез я не могла ответить, ведь мое большое желание – чтобы война закончилась и я вернулась домой, в Киев. Чтобы наши сестры и братья вернулись домой живыми, чтобы у наших родителей была еда и свобода. Мирного нам неба над головой! Мы не прекратим бороться за нашу свободу! Быть украинцем – значит быть свободным!", – писала Анастасия Панова.



Анастасия Панова / Фото с инстаграма модели