Ukrainer и группа "Крихітка" выпустили щемящее видео и песню об украинской Ялте

Ukrainer продолжает проект "Храбрые города", благодаря которому выпускает короткие видеоролики об украинских городах, находящихся под оккупацией России. Последнее видео посвящено украинской Ялте, песню для него создала группа "Крихітка".

Ukrainer напоминает, что Ялта – это украинский город на южном побережье Крыма, временно оккупированное Россией с 2014 года. Раньше город принимал гостей со всей Украины и других стран.

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Интересно, что в свое время там отдыхали известные украинцы – поэтесса Леся Украинка, писатель Михаил Коцюбинский, ученый Владимир Вернадский и многие другие.

В видео показаны трогательные кадры из украинской Ялты. Песню к ролику написал группа "Крихітка". Солистка Саша Кольцова говорит, что Украина должна вернуть себе Крым и для этого нужно держать связь Крыма с украинским прошлым.

Клип и песня об украинской Ялте: смотрите видео



Что известно о проекте "Храбрые города"