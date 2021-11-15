Украинец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия

Украинский исполнитель Макс Барских с начала войны России с Украиной продолжает выступать в стране-агрессоре и номинироваться на награды от России. Следовательно, новую награду премии MTV Europe Music Awards 2021 он получил как "лучший исполнитель по версии MTV Russia".

Отметим, что первую музыкальную награду от MTV Europe Music Awards Барских получил как лучший украинский артист. Однако в 2021-м он номинировался на награду от российского MTV. Премия состоялась 14 ноября в Будапеште, Венгрия. Исполнитель появился на красной дорожке награды в белом костюме украинского бренда LUVI.

К слову Måneskin стали лучшими рокерами Европы, получив награду в чулках: фото

Прекрасное воскресенье и новости! Спасибо MTV Russia за выбор и всем моим фанам за колоссальную поддержку и голоса. Благодаря вам эта статуэтка снова возвращается ко мне. Сегодня именно тот день, когда эта награда для меня особенно важна – в момент создания кардинально новой музыки и поиска другого звучания,

– написал в инстаграме певец.



Макс Барских победил в "российской" категории MTV EMA 2021 / Фото Getty Images

Отметим, что за приз в номинации также боролись грузинская певица Муся Тотибадзе, казахстанский диджей Imanbek, украинская певица Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow. Добавим, что два года назад в этой же номинации победила другая украинская скандальная артистка – MARUV.

Интересно Украинка Таня Муиньо получила награду MTV EMA 2021 вместе с Эдом Шираном и Måneskin

Почему в премии MTV EMA 2021 нет "украинской" номинации