Украинец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
Источник:24 канал
Украинский исполнитель Макс Барских с начала войны России с Украиной продолжает выступать в стране-агрессоре и номинироваться на награды от России. Следовательно, новую награду премии MTV Europe Music Awards 2021 он получил как "лучший исполнитель по версии MTV Russia".
Отметим, что первую музыкальную награду от MTV Europe Music Awards Барских получил как лучший украинский артист. Однако в 2021-м он номинировался на награду от российского MTV. Премия состоялась 14 ноября в Будапеште, Венгрия. Исполнитель появился на красной дорожке награды в белом костюме украинского бренда LUVI.
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Прекрасное воскресенье и новости! Спасибо MTV Russia за выбор и всем моим фанам за колоссальную поддержку и голоса. Благодаря вам эта статуэтка снова возвращается ко мне. Сегодня именно тот день, когда эта награда для меня особенно важна – в момент создания кардинально новой музыки и поиска другого звучания,
– написал в инстаграме певец.
Макс Барских победил в "российской" категории MTV EMA 2021 / Фото Getty Images
Отметим, что за приз в номинации также боролись грузинская певица Муся Тотибадзе, казахстанский диджей Imanbek, украинская певица Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow. Добавим, что два года назад в этой же номинации победила другая украинская скандальная артистка – MARUV.
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Почему в премии MTV EMA 2021 нет "украинской" номинации
- В европейской музыкальной премии украинцы принимали участие с 2007 по 2012 год. В свое время победителями в категории становились Лама (2007), Quest Pistols (2008), Green Grey (2009), Макс Барских (2010), Sirena (2011) и Alloise (2012).
- Поскольку у Украины теперь нет филиала MTV, многие звезды подаются на премию через Россию. Следовательно, награда присваивается как российскому исполнителю.
- В прошлые годы награду в "русской" категории получали такие звезды, как Иван Дорн (2017) и MARUV (2019). Победителей в номинациях определяют с помощью интернет-голосования.