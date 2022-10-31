Украинец Евгений Пельтек спел хит Вакарчука и довел до слез тренеров польского "Голоса"

Уличный музыкант Евгений Пельтек представляет Украину на польском "Голосе". На "слепых прослушиваниях" он развернул всех тренеров, а в первом прямом эфире довел их до слез кавером на трек "Океана Эльзы" - "Обійми".

В 13 сезоне вокального проекта "Голос" в Польше засветился украинец Евгений Пельтек, передает 24 канал. Он выбрал команду певицы Lanberry, но на этапе вокальных боев юношу украли Томаш и Барон из группы Afromental. Он успешно прошел "нокауты" и попал в прямой эфир, где специальным гостем была группа "Антитела". Парень довел тренеров до слез.

Напомним Уличный музыкант из Украины Евгений Пельтек развернул всех тренеров на "Голосе" в Польше: видео

Евгений Пельтек спел "Обійми" на польском "Голосе"

Евгений Пельтек сделал ставку на украиноязычный хит "Океана Эльзы" – "Обійми". Однако, чтобы достучаться до тренеров и зрителей, один припев он спел на польском.

Я ощущал огромную ответственность. Когда остановил свой выбор на этой композиции, даже не представлял, как тяжело ее будет исполнять. Эмоции переполняли. Песня вернула меня в ужасные реалии в нашей стране. На самом деле очень непросто петь, когда у тебя ком в горле. Рад возможности исполнить припев на польском языке и передать таким образом смысл рок-баллады нашим братьям из Польши,

– прокомментировал Евгений Пельтек.

Тренер Юстина Стечковская растрогалась настолько, что не смогла сдержать слез, а Марек Пекарчик публично поблагодарил Евгения за проницательное исполнение.

"Когда ты пел, я думал, что в это страшное для твоей страны и для тебя время ты можешь петь только о любви. Это единственная мысль, которая может спасти. Спасибо тебе за эту песню", – отреагировал рокер.

Евгений Пельтек – "Обійми" на The Voice of Poland: смотрите видео онлайн

Святослав Вакарчук тоже исполнял "Обійми" на польском языке . Он сделал это 28 июня на сольнике в Варшаве, который являлся частью тура Help for Ukraine tour. Польская версия "Обійми" прозвучала в спорткомплексе Arena COS Torwar на почти 10-тысячную аудиторию.

Похоже, припев на польском языке сработал, ведь Евгений Пельтек набрал достаточно смс-голосов, чтобы пройти в четвертьфинал "Голоса".