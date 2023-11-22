"Как же красиво": украинские знаменитости делятся атмосферными кадрами первого снега в столице

Сегодня, 22 ноября, в столице и в других городах Украины выпал первый снег. Так, соцсети заполонили фото и видео заснеженных улиц. Украинские знаменитости также не отстают.

Они уже успели распространить инстаграм-сторис, где показали реакцию детей и собственные реакции на первый снег. К тому же поздравили подписчиков с началом зимней сказки, передает 24 Канал.

Не упустите Блоггерша-миллионница Саша Бо в третий раз стала мамой: трогательные фото

Тимур Мирошниченко

Телеведущий показал вид из окна и отметил, что уже "готов к Рождеству". Кроме того, звездный папа выставил видео, где видна реакция его старших детей (Мии и Марка) на заснеженные улицы. Дети очень довольны. В частности, Мия. Она уже готова ехать в горы, ведь обожает снег.



Тимур Мирошниченко показал, что выпал первый снег / Скриншот из инстаграмм-сторис



Тимур Мирошниченко показал, как его дети радуются снегу / Скриншот из инстаграмм-сторис

Jerry Heil

Певица также опубликовала видео, где показала вид из окна. Интересно, что в этот момент в ее стильной квартире играла песня покойной Нины Матвиенко.

Как же красиво,

– написала под видео исполнительница.



Jerry Heil показала, что на дворе выпал снег / Скриншот из инстаграмм-сторис

Ксения Мишина

Актриса также распространила видео и фото, где отметила, что улицы столицы покрыты белоснежным снегом. Она показала, как ее сын Платон уходит в школу и играет снежками. В то же время Ксения отметила, что как только становишься взрослым, "радости от снега немного".



Ксения Мишина показала, что на улице выпал снег / Скриншот из инстаграмм-сторис

Женя Галич

Исполнитель и с началом полномасштабного вторжения военный Женя Галич выставил фото, с подписью на снегу: "РСН ПЗДА".



Женя Галич показал, что на улице выпал снег / Скриншот из инстаграмм-сторис

Другие украинские звезды также показывают фотографии и видео с заснеженными улицами. В частности, к поздравлениям украинцев с первым снегом приобщилась Оля Полякова, Злата Огневич, Владимир Остапчук и другие певцы, актеры и т.д.

Как другие звезды реагируют на первый снег / Скриншот из инстаграмм-сторис