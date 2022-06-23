В Украине сняли первый в мире клип на тепловизор: какой артист всколыхнул сеть уникальным видео

Украинский певец, первым в мире снявший клип только на тепловизор, – это Саша Чемеров. В видео на песню "Замість мене" музыкант хотел показать, что сейчас все мы под прицелом.

Война в Украине диктует новые реалии. Многие артисты считают, что снимать клипы сейчас неуместно. Однако 40-летний Саша Чемеров придумал, как сделать так, чтобы это было глубоко и актуально. Так что видеоработу на трек он полностью записал на тепловизор.

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Саша Чемеров снял первый в мире клип на тепловизор

Такая идея пришла в голову талантливому украинскому клипмейкеру Гоше Винокурову. Так, уникальным видео он пропиарил новую песню Саши Чемерова "Замість мене". Съемки проходили во Львове, а тепловизор музыкант одолжил у бойцов полка "Азов".

Это уникальная работа по видео. Никто раньше не снимал клип, используя только тепловизор. Эта песня – надежда и констатация факта. Ее стиль наверняка романтический гранж. Картинка точно передает настроение песни, а концепция дает понять, что мы все под прицелом, мы все в опасности.

– прокомментировал Саша Чемеров в инстаграме.

Интересно, что это первый релиз, в котором певец не является автором трека. Текст и музыку для него сочинил киевский саунд-продюсер Александр Филоненко.

Саша Чемеров – Замість мене: смотрите видео онлайн

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