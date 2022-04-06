Украинцы требуют от нового возлюбленного Дорофеевой отчитаться за донаты на еду для терробороны
Источник:инстаграмм Михаила Кацурина
По сети распространяется информация о том, что Надя Дорофеева с новым любимым Михаилом Кацуриным находится в Испании. Мужчина собирал средства на приготовление пищи для ТРО, нацгвардии и больниц, но не отчитывался об этих деньгах.
Михаил Кацурин является владельцем сети ресторанов "Привет", которые во время войны действуют как волонтерские штабы. Мужчина объявлял о сборе средств для приготовления пищи для бойцов терробороны, нацгвардии и больниц.
Актуально Надя Дорофеева в Барселоне подогрела слухи о новом романе: фото с вероятным любимым
Почему возник скандал вокруг Михаила Кацурина
На днях в сети появилась фотография, где Михаил изображен в нежных объятиях с Надей Дорофеевой, недавно объявившей о разводе. В сети отмечают, что фото сделано в Барселоне, однако подтверждения этому нет.
Теперь подписчики Кацурина в комментариях требуют, чтобы он отчитался о средствах, которые присылали ему на приготовление пищи в волонтерских штабах. А также ответил, действительно ли он бежал в Испанию, когда в Украине идет война.
- "Михаил, пожалуйста, обнародуйте ситуацию с поступлениями и тем, что деньги идут не ам в карман, а действительно на закупку продуктов на зарплату работникам".
- "А где вообще подтверждение перевода средств на еду?"
- "Михаил, мы ждем комментариев относительно целевого использования средств, которые мы вам присылали".
- "Михаил, как Барселона?"
- "Как там в Барсе, тепло?"
- "А сколько ты заплатил пограничникам, чтобы уехать из Украины?"
Комментарии под сообщением Кацурина / Скриншоты из инстаграмма ресторатора