Украинцы требуют от нового возлюбленного Дорофеевой отчитаться за донаты на еду для терробороны

По сети распространяется информация о том, что Надя Дорофеева с новым любимым Михаилом Кацуриным находится в Испании. Мужчина собирал средства на приготовление пищи для ТРО, нацгвардии и больниц, но не отчитывался об этих деньгах.

Михаил Кацурин является владельцем сети ресторанов "Привет", которые во время войны действуют как волонтерские штабы. Мужчина объявлял о сборе средств для приготовления пищи для бойцов терробороны, нацгвардии и больниц.

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Почему возник скандал вокруг Михаила Кацурина

На днях в сети появилась фотография, где Михаил изображен в нежных объятиях с Надей Дорофеевой, недавно объявившей о разводе. В сети отмечают, что фото сделано в Барселоне, однако подтверждения этому нет.

Теперь подписчики Кацурина в комментариях требуют, чтобы он отчитался о средствах, которые присылали ему на приготовление пищи в волонтерских штабах. А также ответил, действительно ли он бежал в Испанию, когда в Украине идет война.

"Михаил, пожалуйста, обнародуйте ситуацию с поступлениями и тем, что деньги идут не ам в карман, а действительно на закупку продуктов на зарплату работникам".

"А где вообще подтверждение перевода средств на еду?"

"Михаил, мы ждем комментариев относительно целевого использования средств, которые мы вам присылали".

"Михаил, как Барселона?"

"Как там в Барсе, тепло?"

"А сколько ты заплатил пограничникам, чтобы уехать из Украины?"

Комментарии под сообщением Кацурина / Скриншоты из инстаграмма ресторатора