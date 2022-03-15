Украина примет участие в Евровидении: возможно, даже вживую
15 марта 2022 , 06:23Читати новину українською
Несмотря на войну группа KALUSH Orchestra примет участие в Евровидении. Свое выступление музыканты запишут в безопасном месте.
Далее видео с выступления отправят организаторам конкурса. И так KALUSH Orchestra дистанционно примет участие в Евровидении.
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Наше сильное и невероятное государство таки примет участие на Евровидении 2022,
– говорится в сообщении.
Если Украина победит в войне до мая, то KALUSH Orchestra отправится в Италию. Там группа споет вживую на всю Европу.
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