Голоса Украины на Евровидении: кто представлял страну на конкурсе последние 19 лет

Украина активно готовится к участию в международном песенном конкурсе Евровидение и уже очень скоро узнаем, кто будет представлять нашу страну. Однако следует вспомнить, с кого все начиналось и кто представлял Украину на протяжении всех лет

Если говорить об Украине в конкурсе Евровидение, то можем гордиться тем фактом, что она единственная, каждый раз выступала в финале в течение лет участия в конкурсе.

Александр Пономарев

Евровидение – песенный конкурс, который проводится ежегодно, начиная с 1956 года среди стран-членов Европейского языкового союза. Участие принимает один представитель от страны-участника, а сам конкурс транслируется в прямом эфире. Евровидение прославило уже многих артистов и до сих пор продолжает раскрывать таланты.

Дебютировала Украина в далеком 2003 году, а представил ее певец, композитор и народный артист Украины Александр Пономарев. Он участвовал в 48-песенном конкурсе, который проходил в Риге, Латвия. Певец выступил с песней Hasta la vista, с которой занял 14 место среди всех участников.

Александр Пономарев – Hasta la vista: смотреть видео онлайн

Руслана Лыжичко

В 2004 году певица Руслана Лыжичко одержала победу и право на проведение 50-го юбилейного песенного конкурса Евровидения в Украине. Эту победу принесла композиция Wild Dances. Конкурс проходил во "Дворце спорта" и участие в нем принимало 39 стран. В этом году певица получила звание "Народная артистка Украины".

Руслана Лыжичко – Wild Dances: смотреть видео онлайн

Гринджолы

На Евровидении 2005 года Украину представляла музыкальная группа из Ивано-Франковска "Гринджолы". Выступали они с песней "Разом нас багато" и заняли 19 место. Интересный факт: песня "Разом нас багато" стала гимном Оранжевой революции, а малоизвестная провинциальная группа "Гринджолы" одновременно стала знаменитой. Песня "Разом нас багато" стала хитом не только в Украине, но и за рубежом.

Гринджолы – Разом нас багато: смотреть онлайн

Тина Король

Тина Кароль представляла Украину в 2006 году на песенном конкурсе, проходившем в Афинах, Греция. Певица заняла 7-е место с композицией Show Me Your Love ("Покажи мне свою любовь"), которую спела на английском языке.

Тина Кароль – Show Me Your Love: смотреть онлайн

Верка Сердючка

Андрей Данилко, известный также под женским сценическим именем Верка Сердючка, выступил на конкурсе в 2007 году с песней Dancing lasha tumbai. В ней смешались немецкий, английский, украинский, русский и вымышленный языки. В тот год Украина заняла 2-е место. Следует добавить, что в 2016 году сценический костюм Сердючки попал в музыкальный музей ABBA The Museum (Стокгольм), где в честь 60-летия конкурса Евровидения прошла интерактивная выставка "Good evening Europe!" Также с 2016 года Андрей Данилко – постоянный член жюри "Евровидение. Национальный отбор".

Верка Сердючка – Dancing lasha tumbai: смотреть онлайн

Ани Лорак

Каролина Куек, известная всем под псевдонимом Ани Лорак, представляла Украину в 2008 году в Белграде и заняла 2 место с песней Shady lady. После аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины перешла на практику выступлений на концертах в России, что вызвало критику в Украине и сопровождение концертов певицы в разных городах Украины акциями протеста и столкновениями с правоохранителями. Сейчас артистка активно пытается вернуться на Родину и говорит о любви своей стране.

Ани Лорак – Shady lady: смотреть онлайн

Светлана Лобода

В 2009 году представлять Украину ехала экс-участница группы "ВИА Гра" Светлана Лобода. Выступала она с композицией Be my Valentine! Конкурс был проведён в Москве. Лобода заняла 12 место. После начала временной оккупации Крыма она продолжила выступать в России, в частности, участвовала в московских пропагандистских телешоу и впоследствии отказалась от концертов в Украине. Как и Ани Лорак, после 8 лет войны России с Украиной она тоже стремится вернуться домой.

Светлана Лобода – Be my Valentine!: смотреть онлайн

Alyosha

Певица Alyosha, Елена Тополя, выступила на 55-м песенном конкурсе Евровидения в Осло, в 2010 году. Со своей песней Sweet people заняла 10 место. Однако перед этим разразился скандал: артистка победила в Национальном отборе с песней To be free. Как оказалось, песня была очень похожа на Knock Me Out в исполнении Линды Перри, поэтому ее обвинили в плагиате. Певице предложили сменить песню, и она уехала выступать со Sweet people.

Alyosha – Sweet peoplе: смотреть онлайн

Микка Ньютон

В 2011 году на Нацотборе победила певица Мика Ньютон, настоящее имя Оксана Грицай, однако все прошло не так гладко, ведь обвинили ее в фальсификации голосов за ее победу. Национальная телерадиокомпания Украины назначила повторное голосование, которое должно было состояться 3 марта. Но другие участники отказались участвовать в конкурсе и представлять Украину, поэтому на Евровидение поехала Мика Ньютон. Она заняла 4 место с песней Angel, несмотря на негативные прогнозы.

Мика Ньютон – Angel: смотреть онлайн

Гайтана

Свое право представлять Украину добыла в борьбе и певица Гайтана в 2012 году, композиция Be my Guest в ее исполнении заняла 15-е место.

Гайтана – Be my Guest: смотреть онлайн

Злата Огневич

Всем известная участница недавнего шоу "Холостячка" – Злата Огневич, также участвовала в песенном конкурсе в 2013 году с песней Gravity и заняла 3 место. После конкурса получила Почетную грамоту Кабинета Министров Украины и часы от Премьер-министра Николая Азарова за исключительный вклад в развитие украинского искусства.

Злата Огневич – Gravity: смотреть онлайн

Мария Яремчук

Представительница Украины и финалистка Евровидения Мария Яремчук заняла 6 место в 2014 году с песней Tick-tock в Копенгагене, Дания. Певица также стала финалисткой телепроекта "Голос країни".

Мария Яремчук – Tick-tock: смотреть онлайн

Джамала

: В 2015 году Украина впервые отказалась от участия в конкурсе на фоне происходивших в то время событий, а именно: оккупация Крыма и Донбасса, а также нелегкие времена после Революции Достоинства и смены власти.

В 2016 году возвращение Украины на конкурс было феноменальным и грандиозным, ведь там выступила Джамала с авторской песней "1944", посвященной депортации крымскотатарского народа. Согласно результатам зрительского голосования и жюри, Джамала вышла в финал Национального отбора, в котором одержала победу.

Джамала – 1944: смотреть онлайн

O.Torvald

После победы Джамалы Евровидение провели в Украине в 2017 году. Украину представил рок-группа O.Torvald. Он выступил с композицией Time и занял 24-е место. Сейчас группа состоит из 5 участников и продолжает свое творчество.

O.Torvald – Time: смотреть онлайн

Melovin

Украинский певец, победитель 6-го сезона телепередачи "Х-Фактор" – Melovin, Константин Бочаров, выступил на 63-м песенном конкурсе Евровидения в 2018 году с песней Under the Ladder и занял 17 место. Интересный факт: накануне первого полуфинала он презентовал авторские духи Black Gas, разработанные специально к Евровидению.

Melovin – Under the Ladder: смотреть онлайн

MARUV

В 2019 году в Национальном отборе победила певица MARUV с песней Siren Song, однако певица отказалась выступать из-за возникшего конфликта. На момент проведения отбора у молодой артистки были запланированы два запланированных сольных концерта на территории России: они должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге в начале апреля. Даже то, что она хотела отменить концерты, не отразились на решении организаторов оставить ее в конкурсе. Впоследствии остальные участники тоже отказались от выступления на Евровидении.

MARUV – Siren Song: смотреть онлайн

Go_A

В 2020 году группа Go_A должна была представлять Украину с песней Solovey на конкурсе в Роттердаме, Нидерланды, однако Европейский языковой союз сообщил, что песенный конкурс не состоится из-за пандемии коронавируса. Но вместе с тем Общественный вещатель сообщил, что группа представит Украину на Евровидении-2021, однако с новой песней.

В феврале 2021 года объявили, что группа выступит на Евровидении-2021 с песней SHUM, основанной на украинской игре-веснушке "Зеленый Шум". По итогам зрительского голосования, группа заняла 2-е место, однако по общему количеству голосов – 5 место.

Go_A – SHUM

Это список всех артистов, которые получили право побороться за победу для Украины в песенном конкурсе Евровидения, и он не заканчивается, ведь в этом году 8 украинских творцов музыки уже активно готовятся к Национальному отбору. Представителя Украины на Евровидении-2022 в Италии, город Турин, мы узнаем 12 февраля в прямом эфире. Поэтому нам остается только ждать результатов и надеяться на еще одну победу Украины среди стран Европы.

Автор: Ирина Криксон