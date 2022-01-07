Украина колядует: рождественские песни в исполнении звезд
Источник:24 канал
Рождество – особый, магический день. И одна из самых главных традиций – коляда. Люди прославляют рождение Иисуса Христа. Журналисты 24 канала подготовили для вас подборку известных колядок в исполнении украинских артистов.
Если вы до сих пор не определились, что заколядовать для родных, то эти песни пригодятся вам. Звезды в канун Рождества часто записывают колядки в новой аранжировке и традиционном звучании.
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Колядки в исполнении украинских артистов
"Нова радість стала"
Текст колядки "Нова радість стала":
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
Ирина Билык, Тина Кароль, Дзидзьо, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Александр Пономарев – "Нова радість стала": смотрите видео онлайн
"Добрий вечір тобі, пане господарю"
Текст колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю":
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Александр Пономарев, Таюне, Олег Винник – "Добрий вечір тобі, пане господарю": смотрите видео онлайн
"Небо і земля нині торжествують"
Текст колядки "Небо і земля нині торжевствують":
Небо і земля (2) нині торжествують,
Ангели, люди (2) весело празднують.
Христос родився, Бог воплотився,
Ангели співають, Царіє витають,
Поклін віддають, пастиріє грають,
"Чудо, чудо!" повідають.
Во Вифлеємі (2) весела новина:
Пречиста Діва (2) породила Сина!
Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:
В темностях земних (2) сонце засвітило.
Ангели служать (2) свойому Королю
І во вертепі (2) творять Його волю.
Три славні царі (2) зі сходу приходять,
Ладан і смирну (2), золото приносять.
Царю і Богу (2) тоє офірують,
Пастирі людям (2) все розповідують.
І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,
"Слава во вишних" (2) Йому заспіваймо.
Мишель Андраде – "Небо і земля нині торжевствують": смотрите видео онлайн
"Тиха ніч"
Текст колядки "Тиха ніч":
Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б'є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває тихо,
Тихо, в тихім сні.
Тиха ніч, свята ніч!
Ой, зітри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов'ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!
Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б'є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшов нині в Вифлеєм
Щоб спасти цілий світ.
Тиха ніч, свята ніч!
Зірка сяє ясна,
Потішає серця,
Величає Христа.
Дитя святе, як зоря,
Нам світи, зоря ясна!
Тина Кароль – "Тиха ніч": смотрите видео онлайн
"Народився Бог на санях"
Текст колядки "Народився Бог на санях":
Народився Бог на санях
В лемківськім містечку Дуклі.
Прийшли лемки у крисанях
І принесли місяць круглий.
Тешуть теслі з срібла сани,
Стелиться сніжиста путь.
На тих санях в синь незнану
Дитя Боже повезуть.
В ніч у снігові завії,
Крутяться навколо сни.
У долоні у Марії,
Місяць золотий горить.
Сходить сонце у крисані,
Спить слав'янськеє Дитя.
Ідуть сани, плаче Пані,
Снігом стелиться життя.
Оксана Муха – "Народився Бог на санях": смотрите видео онлайн
"В темную нічку"
Текст колядки "В темную нічку":
В темную нічку, над Вифлеємом,
Ясна зоря зійшла,
Світлом землю покрила.
Пречиста Діва, свята Невіста,
В вертепі бідному Синочка зродила.
Спи, Ісусе, спи, маленький,
Спи, Ти, зірочко, моя.
Твою долю, мій миленький,
Тобі співаю я...
Ніжно цілувала, пеленою вкрила,
Поклала спати, тихо пісню завела:
Виростеш, Ти, Синку,
Станеш Ти дорослим,
У світі підеш, Дитиночка Моя...
Любов Господню і Божу правду
Ти, світом віри, людям своїм поенесеш,
Правда буде жити, гріха окови розіб'є,
Но на Голгофі умре Дитятко моє...
Спи, Ісусе, спи, маленький,
Спи, Ти – мій рожевий цвіт,
І з надією на Тебе
Дивиться увесь світ!
Александр Клименко – "В темную нічку": смотрите видео онлайн
"Спи, Ісусе, спи"
Текст колядки "Спи, Ісусе, спи":
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!
Я Тебе му колисати,
Пісоньками присипляти:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Лелійко, спи, головку склони.
Ту на рученьки Марії,
Бач Вона Тебе леліє:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!
Йосифа, що лиш не видати,
Несе хлібця Тобі дати:
Люлі, серденько, люлі!
Спи Терпінє, спи, очка зажмури!
Не питай, що колись буде,
Що зготовлять хрест Ти люди...
Люлі серденько, люлі.
Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!
Слава Богу в вишних буди,
Мир на земли, благо людем!
Люлі серденько, люлі.
Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,
Най при Ньому спочиваю
Ту на земли і там в раю
Люлі, серденько, люлі!
Ирина Федишин – "Спи, Ісусе, спи": смотрите видео онлайн