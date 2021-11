"Україна має талант" 6 выпуск: скандальная песня об Украине и шокирующее появление жены Кота

Кастинги грандиозного шоу "Україна має талант" продолжились, поэтому за место в прямых эфирах борьба становится все ожесточеннее. В очередном кастинге на сцене были невероятные таланты со всей страны, которые заставляли судей изрядно спорить и даже устранить одного из них от судейства.

Приглашенной судьей в шестом выпуске шоу "Україна має талант" стала спортсменка Ольга Харлан, поэтому легкоатлетам было крайне трудно поразить гостью шоу.

Сергей Притула и Ольга Харлан на шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма проекта

Рустам Юлдашев

Один из последних кастингов открыл неугомонный и веселый легкоатлет Рустам. Для своего выступления он взял домашних любимцев, с которыми выступает на разных шоу. Собаки Джуниор и Шон для него, как признался мужчина, словно сыновья и товарищи. На сцене они исполняли экстремальные акробатические трюки, от которых остались в восторге все зрители и судьи, кроме Сергея Притулы, который выступил против эксплуатации животных в человеческих целях. Однако он поверил Рустаму, что тот не совершает насилия над собаками, и вместе с коллегами подарил ему "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Рустама Юлдашева и собак

Ellen Smile

Девушка из Винницы училась на переводчика иностранных языков, но с детства мечтала стать певицей. Поэтому она взяла себе сценическое имя и пришла на проект, чтобы сделать первый шаг к своей цели. На сцене девушка презентовала авторскую песню об Украине, которая возмутила судей с первых секунд. Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот нажали красные кнопки и назвали номер "примитивным, вульгарным, абсурдным и шароварским" и выгнали из шоу.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Ellen Smile

Агата и Дмитрий

Маленькие школьники давно искали себе партнера и по случаю судьбы объединились в бальную пару. Однако в 6 выпуске их выступление стало последним, поскольку Дмитрий старше Агаты, то переходит в другую возрастную группу.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Агаты и Дмитрия

Just two men

Лучшие друзья Артем и Олег из Белой Церкви с детства начали вместе заниматься легкой атлетикой, но из-за травмы одного из них изменили направление и стали звездами циркового искусства. В спорте они уже около 25 лет, поэтому продемонстрировать свой талант они решили на проекте. Мужчины показали "высший пилотаж" на канатах и заставили всех затаить дыхание. Все судьи, кроме Евгения Кота, сказали им "да", и те прошли дальше.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Just two men

Александр Лещенко

32-летний танцовщик Александр был особенно узнаваемым в 2010-х, когда принял участие в 1 сезоне популярного шоу "Танцуют все", где получил 2 место. Сейчас мужчина гастролирует по всему миру, но сейчас он хочет попробовать что-то новое в своей стране. Поэтому он пришел на "Україна має талант", чтобы снова напомнить о себе. Для выступления его друзья создали стеклянный куб, в котором переключались разнообразные 3D-анимации под танец Саши. Все судьи остались довольны выступлением, однако Сергей сказал "нет" из-за того, что ему хореография показалась несовершенной по сравнению с театральной постановкой.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Александра Лещенко

Евгений Прудник

Чемпион по армреслингу из Киева и одновременно таксист имеет скрытое увлечение – мужчина любит петь. Поэтому он приехал на "Україна має талант", чтобы его пение услышал весь мир. Однако композиция, которую он выбрал, неприятно поразила судей, ведь он выбрал российского певца Михаила Круга. Притула и Кот сразу нажали красную кнопку и остановили выступление, но дали Евгению еще один шанс. Тот выбрал другую песню – легендарную композицию Андреа Бочелли, которая кардинально отличалась от шансона. Весь зал аплодировал стоя, а судьи были поражены. Однако за второй шанс они подарили ему четыре "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Евгения Прудника

Ульяна Хаврона

Звезда циркового искусства объездила весь мир, но после такого успеха все же вернулась на родную землю, чтобы на всю Украину показать свой талант. На сцене 6 выпуска Ульяна показала номер с многочисленными гимнастическими обручами, создав неповторимое шоу. Как и от большинства предыдущих участников, судьи остались в приятном впечатлении и восторге от выступления, поэтому подарили четыре "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Ульяны Хавроны

"Топоркестр"

Чудаковатый музыкальный коллектив, у которого нет собственного названия и не хотел рассказывать, откуда он, собрал самых разных людей. Музыканты играли на саксофоне, флейте, баяне и виолончели. Один из них был "не при деле", поскольку попал в шоу совершенно случайно, с улицы. Такие нетрадиционные музыканты очень повеселили судей, однако не смогли убедить их, чтобы попасть в финал проекта.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление "Топоркестра"

Дмитрий Федотов

Пилонист из Харькова для 6 выпуска "Україна має талант" разработал крайне интересную и непростую установку с петлями, где выполнял трюки. На сцене Дмитрий превратился в своего любимого героя из детства – Шерлока Холмса. Номер очень понравился судьям, поэтому они подарили ему четыре "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Дмитрия Федотова

Delight

Театр теней из Чернигова стал не первым, кто пришел на шоу с постановкой, но смог "запасть" в сердце судьям. Актеры хотели показать историю любви под песню Эммы Купер If I Could Say Goodbye, которая произошла во время событий в Чернобыле. Однако не все судьи остались довольны, ведь песня, по их мнению, не совпадала с сюжетом постановки. Поэтому театр теней попрощался с судьями и зрителями.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Delight

Даниил Кузнецов и Полина Головченко

Юные воздушные гимнасты из Запорожья показали сложный номер "в воздухе", но не смогли покорить всех судей выступлением. Сергей Притула, который в 6 выпуске оказался самым придирчивым, сказал, что номер должен быть не только профессиональным, но и артистическим. Однако школьники все же смогли получить три "да" и пройти в следующий этап шоу.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Даниила Кузнецова и Полины Головченко

Алексей Семенников

Мужчина из Харькова приехал на проект "Україна має талант", чтобы показать шоу пузырей. Учитывая предыдущие выпуски, к такому номеру судьи часто относятся скептически, но сегодня Алексей убедил в обратном и смог погрузить жюри и зрителей в несколькоминутную магию. Все судьи сказали ему "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Алексея Семенникова

Tony Василий

25-летний парень из Закарпатской области выбрал для сцены довольно необычное имя, однако он был убежден, что это его полностью оправдает. Стать фокусником он решил, когда ему было 17 лет и он увидел видео в рекомендациях сети. На сцене шоу он показал несколько фокусов, которые, к сожалению, не впечатлили судей. Tony Василий покинул шоу.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Tony Василия

Наталья Татаринцева

Настоящей неожиданностью 6 выпуска стало выступление жены одного из судей – Евгения Кота. Сергей Притула сразу хотел это "пресечь", поскольку считал конфликтом интересов, поэтому попросил Евгения временно отлучиться от судейства. Наталья призналась, что готовилась к номеру тайком от мужа, и Евгений ничего не знал о том, что она приняла участие в кастингах. На сцене "Україна має талант" четырехкратная чемпионка мира по гимнастике показала чувственный номер на пилоне, от которого затаили дыхание все присутствующие в зале шоу. Судьи однозначно сказали три "да" и дали ей шанс продолжить в шоу.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Натальи Татаринцевой

DUO Kate & Vasya

Влюбленная пара акробатов начала работать вместе в 2018 году, однако знакома уже 8 лет. Когда-то Василий был танцовщиком, но недавно переквалифицировался в акробата, как и его возлюбленная. Сейчас пара помолвлена, поэтому их соединяет еще большая связь, чем раньше. На сцене "Україна має талант" пара показала довольно сексуальный номер, который разжег сердца многих зрителей. Судьи безапелляционно сказали паре четыре "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление DUO Kate & Vasya