"Україна має талант" 2 выпуск: космический вокал подростка и экстремальные танцы на роликах

Масштабное шоу "Україна має талант" продолжает удивлять и шокировать зрителей. Певцы, актеры, танцоры и профессионалы своего дела проходят кастинг, чтобы получить звание талантливейшего украинца. Чем участники удивляли во втором выпуске, читайте дальше.

Фантастический проект "Україна має талант" перезапустили после 5 лет паузы. Обновленный судейский состав снова находится в поиске невероятного таланта. Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот оценивают участников и решают их судьбу в шоу.

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Чтобы пропустить участника дальше, судья должен сказать ему "Да". В то же время, согласно правилам проекта, каждый член жюри имеет право один раз нажать "золотую кнопку". Она позволяет отправить талантливого украинца сразу же в прямые эфиры. Ведущим "Україна має талант" является Григорий Решетник. Его задача – поддержать каждого участника и вдохновить его на удачное выступление.

К судейскому составу на "Україна має талант" может присоединиться четвертый приглашенный звездный судья. Во 2 эфире это – олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. Поэтому сегодня участникам надо набрать хотя бы три "да", чтобы пройти дальше.

Джуда Калечи

Афроамериканец родился в Соединенных Штатах, но переехал в Украину и свободно общается на украинском языке. Хоть в социальных сетях парень известен как блогер "Юра из Коломыи", он удивлял судей вокалом и песней, которую написал самостоятельно. Юмористический трек о еде поднял публику, но немного озадачил судейскую четверку. Он получил два "да" от Ксении Мишиной и Лилии Подкопаевой, а потому не прошел дальше. Но Сергей Притула посоветовал Джуде заняться юмористической сферой.



Джуда Калечи в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Денис Жигальцов

Молодой пилонист почти постоянно работает за границей, в частности в Германии. Поэтому очень редко видится с женой и дочкой, которые живут в Харькове. Он лишь на один день прилетел в Киев, чтобы принять участие в "Україна має талант". Участник занимается воздушной акробатикой. Денис продемонстрировал невероятный номер без страховки на подвижном пилоне, поразив даже Лилию Подкопаеву. Судьи без раздумий отдали спортсмену четыре "да".



Денис Жигальцов в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Этнофольклорный дуэт "Ватра"

Двоюродные сестры-певицы Дарья и Мирослава приехали на проект из села Городок Винницкой области. Свой талант они проявили благодаря тиктоку, когда выложили видео, на котором исполняют народную песню. Этнофольклорный дуэт исполнил композицию "Ой на горі" под народные инструменты. По просьбе Сергея Притулы сестры спели еще и веселую песню "Ой, мамо, люблю Гриця" и получили от всех судей четыре "да".



Дуэт "Ватра" в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Вероника Хистова

16-летняя танцовщица из Киева занимается хендстендингом уже 10 лет и все свободное время уделяет тренировкам. На сцене "Україна має талант" она показала необычайное и трогательное выступление. Оно началось с лирики, а завершилось смелой хореографией. Евгений Кот отметил, что трюки, которые выполняла Вероника, в мире делают единицы. Судьи отметили ее волнение и провальные детали, но подарили девочке три "да".



Вероника Хистова в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Виталий Дураков

Мультиинструменталист из Херсона потерял зрение из-за работы сварщиком. Он хотел опустить руки, но нашел в себе силы продолжать жить. Виталий пришел удивлять судей умением играть на барабанах, чем занимался 11 лет. Судьи сначала не были удивлены выступлением мужчины, но растаяли после осознания того, что мужчина не видит. Четверо экспертов сказали Виталию четыре "да".



Виталий Дураков в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова

Танцоры Влада и Женя – муж и жена. Ролики – неотделимая часть их жизни, ведь даже предложение руки и сердца Евгений сделал на роликах. Любимым делом они занимаются уже 4 года, вот и удивлять пришли именно им. Довольно экстремальное и чрезвычайно скоростное выступление – танцы на роликах – судьи оценили только положительно. Талантливые супруги получили четыре "да".



Евгений Емельяненко и Влада Камышникова в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Алиса Стригункова

Маленькая и хрупкая танцовщица родилась в Горловке, что в Донецкой области. Но после начала военных действий ее семья переехала в Киев. Девочка показала невероятное балетное выступление о жестоком балетном мире и растрогала не только зрителей, но и судью Лилию Подкопаеву. Чемпионка назвала Алису "из страны чудес", потому что ее номер был полон чувств. Все судьи сказали танцовщице "да".



Алиса Стригункова на "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

LAGANZA

Певица Валерия не только музыкант, но и первая в мире девушка-диджей, которая играет на лазерной арфе. Эффектный номер LAGANZA сопровождали танцовщицы, пение самой девушки и собственно игра на лазерной арфе. Однако выступление не оценили Сергей Притула и Евгений Кот, которые нажали на красную кнопку. Они подчеркнули, что вокал певицы не дополнял игру. Поэтому Валерия ушла из шоу с четырьмя "нет".



LAGANZA в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Богдан Стрионов и Алина Фролова

Воздушные гимнасты – 12-летний Богдан и 9-летняя Алина из Киева очень похожи на брата и сестру, но на самом деле они – близкие друзья. Они являются рекордсменами Украины и пришли на шоу со своим особым опасным номером-изюминкой на воздушном кольце. Особенно шокирующим был трюк, где девочку подвешивали за волосы над землей. Этим немного возмутился Сергей Притула и вызвал на сцену родителей. Однако те заверили, что детям это очень нравится и боль не мешает. В итоге Богдан и Алина получили четыре "да".



Богдан Стрионов и Алина Фролова в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Даниил Лысенко

Жонглер и поклонник Ксении Мишиной приехал на талант-шоу из Киева. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество предметов, которыми жонглируют. На сцене парень показал увлекательный номер с большими кольцами. Одно из них Даниил вручил Ксении Мишиной. Талантливый украинец уронил несколько колец, поэтому Сергей Притула нажал на красную кнопку. Несмотря на одно "нет", жонглер прошел дальше с тремя "да".



Даниил Лысенко в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Станислав Скочко

Учитель физической культуры из Запорожья пришел показать свой талант на проекте. Чтобы заинтересовать учеников, он демонстрирует им, на что способно человеческое тело. Мужчина показал экстремальное силовое шоу, ломая металлические и каменные предметы, а также лежа на гвоздях. К выступлению были привлечены и члены жюри. Несмотря на шокирующий номер, Евгений Кот сказал Стасу – "нет". И три "да" от остальных судей дали мужчине путевку в финал.



Даниил Лысенко в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

TRIKZZZTER

Рейв-панк артисты – TRIKZZZTER и "Кислотный ниндзя" выступили на сцене "Україна має талант" с треком про коронавирус. Зрителям понравилась энергичная песня, однако Евгений Кот нажал красную кнопку. Музыканты не прошли дальше, но получили восхищение и одно "да" от Сергея Притулы.



TRIKZZTER в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Андрей Андрейчук

23-летний артист и преподаватель по стретчингу Андрей из Бердичева сначала занимался танцами, но впоследствии перешел к цирковому искусству. Он отказался идти на американское талант-шоу, чтобы продемонстрировать умения в Украине. Юноша поразил эластичностью и страстным выступлением в жанре "каучук". Ксения Мишина назвала номер Андрея чрезвычайно сексуальным. В заключении артист прошел дальше с четырьмя "да".



Андрей Андрийчук в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Артем Фесько

Талантливый 13-летний мальчик из поселка Попельня пришел поражать членов жюри потрясающими вокальными данными. Артем с детства любил слушать музыку, поэтому родные, в частности бабушка Рита, занимались с ним пением. "Космическое" выступление подростка подняло весь зал и всех судей. Парень получил четыре "да".



Артем Фесько в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу