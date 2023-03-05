"Украина – цирк с попаянными дебилами": комик Щегель после побега в Турцию выдал новое заявление

Стендап-комик Андрей Щегель не просто сбежал в Турцию во время войны, но и отличился циничными заявлениями в сторону Украины.

Во время разговора с Романом Скрипиным Щегель заявил, что сумел сбежать из Украины во время полномасштабного вторжения, передаёт 24 Канал.

Смотрите также Взяты под контроль: в Минкульте отреагировали на скандальные заявления комика Щегеля

Комик заявил, что его не грызут совесть совести, ведь сейчас он живет в "комфортной психологической обстановке". Щегель рассекретил, что находится в Турции.

Я в Турции. С**бался как крыса. У меня три повестки. Мои повестки – это две из Рахова и одна из Надворной. Я не боюсь военкомов… Определяю себя свободным человеком. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу и нашел себе способ с**баться и пожить в комфортной психологической обстановке,

– сказал Щегель.

После волны возмущения украинцев и заявления Минкульта, он решил рассказать об этом еще больше.

"Украина — и** цирк с попаянными дебилами, в которых нет шансов на гражданскую жизнь", – подчеркнул Щегель во время очередного подкаста.

Он также обвинил обычных людей в том, что они не могут его поддержать.

Комик Щегель оскандалился новым заявлением: смотрите видео 18+ (Осторожно, присутствует ненормативная лексика!)​

Как в Минкульте отреагировали на скандальные заявления Щегеля

Юморист Андрей Щегель заявил, что после повесток сбежал из Украины в Турцию. Он смог уехать за границу как артист, по разрешению Министерства культуры и информационной политики.

В Минкульте отреагировали на сложившуюся ситуацию. Там подтвердили, что во время военного положения лицам, работающим в сфере культуры и информации, оказывается содействие в разрешении на пересечение границы. Однако с обязательным возвращением в Украину.

МКИП добавляют, что Андрей Щегель находился в составе группы, которой предоставили временное разрешение на выезд за границу. Они подчеркивают, что действия комика "недопустимы", тем более в условиях военного положения.