Уилл Смит рассказал о браке с женой, которая признавалась во влечении к женщинам

Знаменитый актер Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт-Смит женаты 23 года. Их брак является одним из самых крепких в Голливуде. Несмотря на это, у пары нередко возникали трудности. Уилл Смит рассказал, как складывалась их супружеская жизнь.

Вокруг Уилла Смита и его супруги ходило немало слухов. Одним из таких был слух, что пара придерживается свободных отношений, то есть может иметь отношения "на стороне". Голливудский актер Уилл Смит рассказал, какой на самом деле была их супружеская жизнь.

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Уилл и Джада Смит "стремились найти истину"

По словам актера, его жена никогда не верила в традиционный брак. Так как в ее семье были люди, которые имели опыт нетрадиционных отношений. Уилл и Джада преимущественно придерживались моногамии, но допускали возможность другого формата брака.

Она росла совсем не так, как рос я. Было много дискуссий на тему того, что такое совершенство отношений. Каков идеальный способ взаимодействия в паре? Для большей части наших отношений мы выбрали моногамию, но мы не думали о ней как о едином варианте идеальных отношений,

– заявил актер.

"Стремление к истине – единственный способ быть счастливым в этой жизни. Мы пришли к согласию, что неподдельность – это освобождение от оков славы и общественного контроля", – добавил Уилл Смит.

Главным для влюбленных было доверие друг к другу. С его помощью и удалось построить долгий и крепкий брак.

Мы дали друг другу доверие и свободу с верой в то, что каждый должен найти свой собственный путь. И я никому не предлагаю идти тем же путем. Но свобода, которую мы дали друг другу, и безусловная поддержка для меня является высшим определением любви,

– добавил Смит.



Уилл Смит с женой / Фото Getty Images

В браке Уилл и Джада стали родителями сына Джейдена и дочери Уиллоу. Но пара неоднократно боролась с трудностями. В прошлом году Джада Пинкетт-Смит призналась, что 4,5 года встречалась с молодым музыкантом. Однако тогда она была в разводе с Уиллом. Несмотря на это, женщина поставила точку в этих отношениях и не планирует к этому возвращаться.

Брак – это сложная, изнурительная и мучительная работа. Но мы не те люди, которые пасуют перед трудностями,

– подчеркнул актер.

Добавим, что Джада Пинкетт-Смит, а также ее дочь Уиллоу, рассказывали, что имеют сексуальное влечение к женщинам. Жена Уилла Смита влюблялась в женщин в юном возрасте, однако романтических намерений у нее тогда не было.

Дочь известного актера делилась не одним поражающим признанием. Уиллоу рассказывала, что является полиамором, то есть может иметь отношения с более чем двумя партнерами. Девушка считает, что моногамные отношения приводят к изменам.