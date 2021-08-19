Ударили головой об стену и выбрасывали вещи: MELOVIN рассказал, как над ним издевались в школе

Известный украинский исполнитель MELOVIN поделился жуткими историями с детства. Он рассказал о том, как подвергался буллингу в школе, а уже во время музыкальной карьеры унижениям от артистов.

Известный украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) поделился откровенным рассказом об опыте унижения над ним. Он неоднократно становился жертвой психологического давления – не только в детстве, но и когда стал успешным певцом.

К слову MELOVIN признался, как родители отреагировали на его каминг-аут

MELOVIN о буллинге

Исполнитель рассказал, что в 3 классе на новогоднем празднике он примерил образ кумира – Верки Сердючки. С тех пор школьники начали жестоко издеваться над парнем.

Мне кричали: "Почему ты идешь в мужской туалет", меня ловили в коридорах, бросали рюкзак, плевали в стакан с соком, выбрасывали вещи в окно,

– поделился певец.

MELOVIN отметил, что часто прятался в кабинете музыки – только там парень чувствовал себя комфортно. Чтобы поиграть на фортепиано, он даже сбегал с других уроков.

"Я хотел быть певцом и жил своей мечтой, и это давало мне силы, потому что из-за буллинга я плакал очень много, просто навзрыд рыдал. Долгое время ничего не рассказывал родителям, пока меня не ударили очень сильно головой о стену и я не попал в больницу. Тогда в школу пришел мой отец и вступился за меня", – поразил артист.

Унижение в профессиональной сфере

MELOVIN признался, что если бы не подвергся буллингу, не стал бы тем, кем является. Неудачи и разочарования заставляли парня добиваться своих целей и осуществлять мечты.

Даже победив Нацотбор на Евровидение-2018, певец столкнулся с унижениями. Некоторые известные украинские артисты называли его "катарактой" из-за линзы в глазу, которая была частью сценического образа.

Буллинга в профессиональной сфере было много. Для меня это изменило все, я решил, что не хочу влюбляться в артистов, знакомиться с ними, как людьми, лучше буду восхищаться их творчеством,

– отметил MELOVIN.



MELOVIN с линзой / Фото з інстаграму артиста

Кто из звезд становился жертвой буллинга