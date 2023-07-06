Ночи во Львове больше не тихие, – Соловий рассказала, что ее квартира пострадала от обстрела
6 июля 2023, 11:06Читати новину українською
Источник:Кристина Соловий
Сегодня, 6 июля, российские военные в очередной раз обстреляли Львов. В результате ночной атаки был поврежден многоквартирный дом. К тому же, есть пострадавшие и погибшие. Украинская певица Кристина Соловий сообщила, что ее квартира также пострадала.
После российского обстрела исполнительница рассказала, что взрывной волной у нее дома выбило окна. Артистка, к счастью, не пострадала.
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Кристина Соловой о прилете во Львове
С выбитыми окнами, но живая здоровая. Надеюсь, вы тоже,
– отметила певица.
Позже артистка распространила видео с места событий, опубликованное Владимиром Зеленским.
"Летние ночи во Львове больше не тихие", – добавила исполнительница.
Подробности ночной атаки Львова
- Россияне атаковали Львов "Калибрами". Украинскому ПВО удалось уничтожить только 7 из 10 крылатых ракет.
- К сожалению, обломки вражеской ракеты попали в многоквартирный жилой дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах.
- Также есть раненые и погибшие. По состоянию на 8:20 в результате ракетных обстрелов российских террористов 4 человека погибли и 32 – получили ранения – из них один ребенок. К тому же госпитализировали 13 человек. Одна женщина – в тяжелом состоянии. Еще 21 человек оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
- Продолжается поисково-спасательная операция. Есть информация, что под завалами еще остаются люди.