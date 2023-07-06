Ночи во Львове больше не тихие, – Соловий рассказала, что ее квартира пострадала от обстрела

Сегодня, 6 июля, российские военные в очередной раз обстреляли Львов. В результате ночной атаки был поврежден многоквартирный дом. К тому же, есть пострадавшие и погибшие. Украинская певица Кристина Соловий сообщила, что ее квартира также пострадала.

После российского обстрела исполнительница рассказала, что взрывной волной у нее дома выбило окна. Артистка, к счастью, не пострадала.

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Кристина Соловой о прилете во Львове

С выбитыми окнами, но живая здоровая. Надеюсь, вы тоже,

– отметила певица.



Квартира Кристины Соловой во Львове повреждена / Фото с инстаграм-сторис Квартира Кристины Соловой во Львове повреждена / Фото с инстаграм-сторис

Позже артистка распространила видео с места событий, опубликованное Владимиром Зеленским.