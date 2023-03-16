"Никогда не забудем": звезды эмоционально вспоминают авиаудар по драмтеатру Мариуполя год назад

Ровно год назад 16 марта 2022 года Россия целенаправленно сбросила бомбы на Драматический театр в центре Мариуполя. Страну-террориста не остановила даже огромная надпись "Дети" перед зданием. Тогда погибли сотни взрослых и детей. Артисты с грустью отреагировали на годовщину трагедии.

Сколько человек погибло от авиаудара точно неизвестно, но городские власти после трагедии заявили о примерно 300 погибших. Эта трагедия до сих пор больно ранит каждого украинца. В годовщину авиаудара по драмтеатру в Мариуполе многие звезды вспомнили то страшное событие. 24 Канал собрал реакции артистов.

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Как звезды вспоминают годовщину удара по драмтеатру Мариуполя

Ольга Сумская

Артистка напомнила подписчикам, что сегодня – годовщина авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе.

Год жесточайшего ужаса уничтожения мирных жителей, скрывавшихся в храме искусства… 16 марта 2022 года оккупанты обстреляли здание, где находилось более 1000 мирных жителей Мариуполя,

– написала Сумская.

Она отметила, что в результате авиаудара под завалами театра погибли люди, среди которых – дети. "Светлая память погибшим", – добавила артистка и обнародовала видео, в которых есть кадры с того страшного дня. В историю Ольга Сумская также перпостила несколько роликов.

Андрей Бедняков

Украинский шоумен родом из Мариуполя, поэтому он всегда с болью реагирует на циничные действия россиян в родном городе. Бедняков также не смог не упоминуть страшный авиаудар по драмтеатру. Он написал в Instagram-Stories, что год назад российский самолет сбросил бомбы на здание.



Андрей Бедняков вспомнил удар по драмтетрау Мариуполя / Скриншот с его инстаграммы

Анатолий Анатолич

Ведущий поделился с подписчиками кадрами уничтоженного драмтеатра. "Год назад Россия совершила теракт в Мариуполе, попав в драмтеатр, где нашли убежище сотни гражданских", – написал он.



Анатолий Анатолич вспомнил удар по драмтетрау Мариуполя / Скриншот с его инстаграммы

Григорий и Кристина Решетники

Звездный ведущий тоже вспомнил те страшные события. Сначала в историю он перепостил свою историю в прошлом году относительно трагедии в Мариуполе. Впоследствии Григорий показал видео с площади у драмтеатра до войны, там были десятки человек.

"Никогда не простим и не забудем. И обязательно вернем все наши земли в родительский дом", – написал он.



Григорий Решетник вспомнил удар по драмтетрау Мариуполя / Скриншот с его инстаграммы

В то же время его жена более эмоционально отреагировала на годовщину трагедии. Кристина также сообщила, что год назад враги сбросила бомбы на драмтеатр, там заживо похоронили многие.

"Все – от тех, кто дал приказ, до исполнителя военного преступления, должны быть наказаны. Богом и законом", – написала она.



Кристина Решетник вспомнила удар по драмтетрау Мариуполя / Скриншот по ее инстаграмме

Другие артисты в своих Instagram-Stories также припомнили трагедию и опубликовали фото и слова сострадания. Они осудили действия страны-агрессора.

Реакция звезд на годовщину авиаудара по драмтеатру в Мариуполе / Скриншот с их инстаграмм-сторис