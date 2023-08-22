Мы – суперлюди, – ONUKA с мужем помогли разбирать завалы в драмтеатре Чернигова
22 августа 2023, 17:20Читати новину українською
Источник:ONUKA
Певица ONUKA (Ната Жижченко) с мужем Евгением Филатовым показались в драмтеатре Чернигова, где неподалеку прилетела российская ракета. Супруги помогали разбирать завалы.
Украинская певица и лидер группы ONUKA Ната Жижченко опубликовала инстаграм-сториз из Чернигова. Она показалась в музыкально-драматическом областном театре вместе с мужем Евгением Филатовым.
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ONUKA с мужем разбирают завалы в драмтеатре Чернигова
Звездные супруги помогали разбирать завалы. Они переносили доски в компании других волонтеров.
По дощечке восстанавливаем дома, города, страну. Накрывает. Но мы – суперлюди, которых не победить,
– поделилась певица.
ONUKA и Евгений Филатов в драмтеатре: видео
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