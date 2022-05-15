Участники Евровидения-2022 перепели "Stefania": трогательные видео в поддержку Украины

Kalush Orchestra стали победителями Евровидения-2022! Весь мир поддерживает Украину и напевает "Stefania" и радуется этой победе. Участники конкурса из других стран уже полюбили украинскую песню и активно перепевают ее.

Победа на Евровидении очень важна для Украины. Украинцы искренне верят, что это преддверие нашей великой победы над врагом, которую все безумно ждут.

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Группа Kalush Orchestra поехала в Турин не только представить Украину на песенном конкурсе, а на весь мир рассказать об ужасах, которые сейчас происходят на нашей земле, показать силу и терпение украинского народа, который даже во время войны решается выйти на сцену, спеть и этим объединить всю Европу, весь мир.

Коллектив не потерял возможности и прямо со сцены призвал спасти защитников Мариуполя, которые уже почти 3 месяца находятся в полной блокаде на территории завода "Азовсталь". А после победы солист группы Олег Псюк выкрикнул "Слава Украине!", а ответный весь зал сказал "Героям Слава!". Участники Евровидения-2022 также всячески поддерживают нашу страну. В частности, многие наши друзья уже перепели легендарную "Stefania", которая теперь на устах во всей Европе.

Участники Евровидения-2022 перепели "Stefania"

Финляндия – The Rasmus

Франция – Alvan & Ahez

Германия – Малик Гаррис

Польша – Охман

Италия – Mahmood & Blanco

Литва – Моника Лю

Латвия – Citi Zēni