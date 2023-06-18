Участник "Холостячки" Андрей Хветкевич сыграл вторую свадьбу с любимым в Лас-Вегасе: яркие фото

Фридайвер Андрей Хветкевич во второй раз обменялся кольцами со своим партнером Фелипе в США. Церемония прошла в Лас-Вегасе.

Участник 2 сезона "Холостячки", бизнесмен и фридайвер Андрей Хветкевич отыграл вторую свадьбу с партнером. Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе.

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Андрей Хветкевич женился в Лас-Вегасе

Влюбленные вторично обменялись кольцами на свадебной церемонии в Вегасе. Для церемонии они выбрали оригинальные образы – брюки, темные рубашки, кеды и бомберы с подписями на спине – Just Married (буквально – только что женаты).

Среди гостей на празднике можно было увидеть драг-квин и участницу "Холостяка-11" и блоггер Надин Медведчук.

Вторая свадьба Хветкевича / Фото с инстаграма бизнесмена

Как прошла первая свадьба Андрея и Фелипе

Свадьба Андрея Хветкевича и его любимого Фелипе происходило в Мексике, в курортном городке Пуэрто-Вальярта. 5 мая невесты обменялись обетами и кольцами. Церемония прошла на территории виллы на побережье Тихого океана. Свадьба была организована в изумрудных, белых и золотистых цветах.

Особой гостьей на празднике стала Злата Огневич, приехавшая туда еще в начале мая, где неделю продолжалась подготовка к празднованию. На свадьбе с артисткой случился курьез – она неправильно поняла дресскод и выбрала белое платье. Ее спасла гостья из Украины, которая взяла с собой изумрудную одежду впрок – она идеально подошла Злате.