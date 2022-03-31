Участник группы Our Atlantic из Нацотбора вступил в ряды ТРО: где находится мужчина

Десятки украинских исполнителей отправились в ряды ВСУ или территориальной обороны городов после российского вторжения. В ряд ТрО в Киеве присоединился и драмер Алексей Быков из группы Our Atlantic.

На Нацотборе Евровидения-2022 группа Our Atlantic заняла 5 место. В своих песнях мужчины совмещают диско, фанк и соул, вдохновляясь фанком 70-80-х годов. Сейчас музыканты оставили инструменты, и каждый борется на своем фронте.

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В частности, Олекса вступил в ряды территориальной обороны и сейчас находится на обороне Киева. Записался он в первый день полномасштабного вторжения России.



Алексей Быков вступил в ряды ТРО на Киевщине / Фото из инстаграммы группы

Коллеги по группе тоже не остались в стороне, поэтому сейчас занимаются волонтерской деятельностью, чтобы обеспечить Олексе и его ребятам всем необходимым. Помочь защитникам они попросили и на своей инстаграм-странице.

Как вы знаете, наш драмер Олекса сейчас защищает Украину в рядах ТерОбороны Киевской области. Сейчас ему и его отряду нужна помощь, поэтому мы решили начать сбор средств и постараться обеспечить ребят всем необходимым, чтобы мочить русский им было безопасно и комфортно… Давайте станем надежным тылом для Алексея и ребят, которые ценой собственной жизни защищают нас от московского нашествия

– говорят музыканты.

"В этой войне мы единственные и даже маленькая помощь важна в большой борьбе!" – убеждены артисты.



Музыканты из Our Atlantic волонтерят для Олексы / Фото из инстаграмма группы